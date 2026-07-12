Las obras en el Acceso Este avanzan por encima del cronograma y modifican el tránsito en Maipú

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y circular con precaución.

Las obras de modernización del Acceso Este continúan desarrollándose a un ritmo superior al planificado. Según informó el Gobierno de Mendoza, los trabajos registran un adelanto de entre 10 y 15 días respecto de los plazos originales , lo que permitirá iniciar una nueva etapa con la colocación de la carpeta asfáltica definitiva y la implementación de cambios en la circulación vehicular.

De acuerdo con la Subsecretaría de Infraestructura, el avance responde a un esquema dinámico de ejecución, el desempeño de las empresas contratistas y las condiciones climáticas favorables, que permitieron mantener el ritmo de trabajo sin interrupciones por temperaturas extremas. A ello se suma que, desde el inicio de las intervenciones en mayo, no se registraron incidentes viales vinculados a la obra.

Como parte del avance de la obra, desde el lunes 13 al mediodía se modificará la circulación en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros , entre el puente de la Ruta Provincial 31 y Las Margaritas . En ese sector, los vehículos que circulen en ambos sentidos compartirán la calzada sur , mediante un sistema de doble circulación delimitado por conos, tambores y señalización preventiva.

La medida permitirá liberar la calzada norte para realizar trabajos de compactación del suelo. Además, las autoridades explicaron que las colectoras del sector no cuentan con la capacidad necesaria para absorber el volumen de tránsito habitual de la autopista. De esta manera, quienes viajen hacia el Gran Mendoza serán desviados a la altura de Las Margaritas hacia la calzada sur, desde donde continuarán en doble sentido hasta retomar su recorrido habitual en el puente de la Ruta Provincial 31 .

Las obras de modernización del Acceso Este continúan desarrollándose a un ritmo superior al planificado.

Por otra parte, desde el miércoles 15, los equipos técnicos iniciarán la colocación de la primera carpeta asfáltica definitiva sobre la calzada norte, en sentido Este-Oeste, en el tramo entre los puentes Lamadrid y San Pedro. La capa tendrá un espesor de 7 centímetros y forma parte de la estructura definitiva del nuevo corredor vial.

Posteriormente se colocará una segunda capa del mismo espesor para completar la pavimentación del sector. En forma paralela, las tareas continuarán con la distribución de la base estabilizada entre el puente San Pedro y el puente Las Margaritas, preparando ese tramo para las próximas etapas de asfaltado.

Cómo será la circulación durante las obras

Mientras continúan las intervenciones, el esquema de tránsito quedará organizado de la siguiente manera:

Sentido Este-Oeste (hacia Ciudad)

Desde Lamadrid hasta Las Margaritas , circulación por colectora.

hasta , circulación por colectora. Desde Las Margaritas hasta la Ruta Provincial 31 , circulación por la calzada sur con doble sentido.

hasta la , circulación por la calzada sur con doble sentido. Desde la Ruta Provincial 31 hacia el oeste, circulación por la calzada habitual.

hacia el oeste, circulación por la calzada habitual. Entre las calles Cervantes y Serpa, tránsito reducido a media calzada.

Sentido Oeste-Este (hacia San Martín)

Desde Serpa hasta Cervantes , circulación por colectora, excepto en el cruce con Don Bosco .

hasta , circulación por colectora, excepto en el cruce con . Desde la Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas, tránsito por la calzada sur en doble sentido de circulación.

Desde el inicio de las intervenciones en mayo, no se registraron incidentes viales vinculados a la obra. Prensa Gobierno de Mendoza

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y circular con precaución, debido a la presencia simultánea de distintos frentes de obra y maquinaria vial a lo largo del corredor.