11 de julio de 2026
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Celiaquía

Qué cuidados hay que tener a la hora de elaborar productos para personas con celiaquía

Cocinar sin TACC requiere mucho más que reemplazar ingredientes. Conocer cómo evitar la contaminación cruzada.

Qué cuidados hay que tener a la hora de elaborar productos para personas con celiaquía

Qué cuidados hay que tener a la hora de elaborar productos para personas con celiaquía

Aunque cocinar sin gluten parezca una misión imposible, solo es cuestión de práctica y de adquirir los conocimientos para hacerlo de forma correcta. A su vez, es necesario informarse sobre las materias primas aptas para su consumo.

Qué recaudos hay que tener en cuenta a la hora de cocinar sin TACC

Según el Ministerio de Salud de la Nación, "un alimento que no contiene gluten puede contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que lo contengan o bien, por utilizar los mismos utensilios para cocinar o manipular unos y otros, sin higienizarlos correctamente. Esto se llama: contaminación cruzada".

Evitar la contaminación cruzada

  • Es necesario utilizar utensilios, tablas de cortar, coladores y recipientes exclusivos para alimentos sin gluten. En caso de compartirlos, hay que lavarlos con agua caliente y detergente antes de usarlos.
  • Hay que proteger las superficies, por ejemplo implementando el uso de papel manteca o aluminio al trabajar con masas o para hornear.
  • Limpiar las superficies antes de cocinar.
  • Se puede usar fécula de maíz o premezcla sin gluten para espolvorear.
  • Los alimentos cocidos tienen que ser almacenados en recipientes herméticos, y en lo posible etiquetados para diferenciarlos de los que sí contienen gluten.
  • Si se comparte la cocina, es recomendable almacenar los productos sin TACC en la parte superior de la alacena para evitar riesgos de contaminación cruzada.
La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona.

La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona.

Compras seguras para personas con celiaquía

  • Deben verificar que contengan la certificación "Libre de gluten". Algunos alimentos como quesos, fiambres o semillas, pueden estar contaminados con gluten.
  • Es recomendable comprar ingredientes naturales, no procesados, como verduras frescas, carnes, huevos y harinas certificadas.
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