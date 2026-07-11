Qué cuidados hay que tener a la hora de elaborar productos para personas con celiaquía

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Aunque cocinar sin gluten parezca una misión imposible, solo es cuestión de práctica y de adquirir los conocimientos para hacerlo de forma correcta. A su vez, es necesario informarse sobre las materias primas aptas para su consumo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JAL Sin Gluten (@jal.singluten) Qué recaudos hay que tener en cuenta a la hora de cocinar sin TACC Según el Ministerio de Salud de la Nación, "un alimento que no contiene gluten puede contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que lo contengan o bien, por utilizar los mismos utensilios para cocinar o manipular unos y otros, sin higienizarlos correctamente. Esto se llama: contaminación cruzada".

De acuerdo al libro nacido en Mendoza "Celiaquía en familia", de Mariana Valdivieso y Nelson Medina, estos son los puntos más importantes a la hora de cocinar sin gluten:

Evitar la contaminación cruzada Es necesario utilizar utensilios, tablas de cortar, coladores y recipientes exclusivos para alimentos sin gluten. En caso de compartirlos, hay que lavarlos con agua caliente y detergente antes de usarlos.

En caso de compartirlos, hay que lavarlos con agua caliente y detergente antes de usarlos. Hay que proteger las superficies, por ejemplo implementando el uso de papel manteca o aluminio al trabajar con masas o para hornear.

por ejemplo implementando el uso de papel manteca o aluminio al trabajar con masas o para hornear. Limpiar las superficies antes de cocinar.

antes de cocinar. Se puede usar fécula de maíz o premezcla sin gluten para espolvorear.

Los alimentos cocidos tienen que ser almacenados en recipientes herméticos, y en lo posible etiquetados para diferenciarlos de los que sí contienen gluten.

tienen que ser almacenados en recipientes herméticos, y en lo posible etiquetados para diferenciarlos de los que sí contienen Si se comparte la cocina, es recomendable almacenar los productos sin TACC en la parte superior de la alacena para evitar riesgos de contaminación cruzada. La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona. Foto: Cristian Lozano Compras seguras para personas con celiaquía Deben verificar que contengan la certificación "Libre de gluten" . Algunos alimentos como quesos, fiambres o semillas, pueden estar contaminados con gluten.

. Algunos alimentos como quesos, fiambres o semillas, pueden estar contaminados con gluten. Es recomendable comprar ingredientes naturales, no procesados, como verduras frescas, carnes, huevos y harinas certificadas.

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