11 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

La edición 3390 del Quini 6 pone en juego otro pozo récord. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

 Por Luis Calizaya

Este domingo 12 de julio se llevará adelante el sorteo N° 3390 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 7.850 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3389 del 8 de julio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 1 ganador con seis aciertos y obtuvo un total de $363.300.228.

El Quini 6 sortea un pozo importante de 7.850 millones de pesos este domingo 12 de julio.

El Quini 6 sortea un pozo importante de 7.850 millones de pesos este domingo 12 de julio.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 12 de julio?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $4.000 (Tradicional y La Segunda $2.000 + Revancha $1000 + Siempre Sale $1000). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de julio: números ganadores del sorteo 3388

Arrancó julio con una lluvia de millones: el Quini 6 dejó nuevos afortunados

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 1 de julio: números ganadores del sorteo 3387

¿Puede un remedio para la hipertensión aliviar el dolor crónico? La alternativa que analizan científicos de Mendoza

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

Telekino: de cuánto es el alucinante pozo y a qué hora se sortea este domingo 12 de julio

Sube un poco la temperatura: conocé cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

El error que casi le cuesta un dedo: la historia del mendocino atacado por una araña del rincón

Lee además
El Quini 6 acumula un pozo inédito de $7.850 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $7.850 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de julio: números ganadores del sorteo 3389

Ganó más de $300 millones en el Quini 6: de dónde es y a qué números jugó
LO QUE SE LEE AHORA
Se viene un sábado fresco, pero con ascenso de temperatura.

Sube un poco la temperatura: conocé cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Las Más Leídas

Atención: ¿por qué cierra el comercio en Mendoza este 23 de septiembre?

Qué pasará con los comercios de Mendoza durante el partido de Argentina contra Suiza

Picadura de araña del rincón en Mendoza: un hombre fue hospitalizado y casi pierde un dedo video

El error que casi le cuesta un dedo: la historia del mendocino atacado por una araña del rincón

El violento episodio ocurrió en Maipú (imagen ilustrativa)

Homicidio en Maipú: lo apuñaló en la calle, incendió la casa de su expareja y está prófugo

Susto en el aire y aterrizaje con prioridad en Mendoza. 

Susto en el aire: aterrizajes de urgencia en el aeropuerto de Mendoza

Cuál fue el auto eléctrico más elegido por los argentinos en lo que va del 2026

Autos eléctricos: cuál fue el modelo más elegido por los argentinos en lo que va de 2026