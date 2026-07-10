10 de julio de 2026
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Sitio Andino
Comercio

Por el partido de Argentina, el CEC pidió cerrar los comercios antes: qué pasará este sábado en Mendoza

Ante la suspensión del servicio de colectivos durante la noche, el Centro de Empleados de Comercio solicitó el cierre anticipado de supermercados y locales para garantizar el regreso seguro de los trabajadores.

Atención: ¿por qué cierra el comercio en Mendoza este 23 de septiembre?

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Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este sábado 11 de julio, Argentina vivirá una noche atípica por el partido de semifinales del Mundial 2026, en el que la Selección buscará el pase a la final frente a Suiza. Ante la expectativa de un triunfo y los posibles festejos, en el Gran Mendoza se desplegará un importante operativo de seguridad que también impactará en la rutina de miles de trabajadores.

El partido de Argentina impacta en el comercio de Mendoza: de qué se trata

El encuentro mundialista se disputará durante la noche y traerá modificaciones en la circulación y el funcionamiento del transporte público en distintos departamentos del Gran Mendoza. Tras los festejos registrados el martes pasado, el Gobierno de Mendoza activó un operativo especial para reforzar la seguridad y ordenar el tránsito ante una nueva concentración masiva de personas.

El pedido oficial del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza.

El pedido oficial del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza.

En este contexto, la interrupción del servicio de colectivos complicará el regreso de quienes deban trabajar durante la noche. Por ese motivo, el secretario general del CEC, Fernando Ligorria, elevó un pedido a las cadenas de supermercados, centros comerciales y cámaras de comercio para que cierren sus puertas a partir de las 21.

"Muchos de ellos nos han dado una buena respuesta, incluso dentro de los centros comerciales. Sin embargo, algunas cadenas de supermercados no quieren hacerlo porque sostienen que, si no hay clientes después de las 21, cerrarán; pero si hay demanda, mantendrán abiertos los locales", explicó Ligorria ante Sitio Andino.

El dirigente señaló que el pedido busca garantizar que los trabajadores puedan regresar a sus hogares de forma segura y, además, tengan la posibilidad de ver el partido, que comenzará a las 22.

Sin colectivos y más controles durante la noche del sábado: cómo será el operativo de seguridad

Los cambios comenzarán con la modificación del servicio de transporte público. Según informó el Gobierno de Mendoza, las últimas unidades partirán desde los controles de línea a las 21.30 y, a partir de ese momento, no habrá nuevas salidas hasta la madrugada del domingo 12 de julio.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los usuarios consultar los horarios actualizados a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo.

La suspensión del servicio responde a razones de seguridad para proteger tanto a los choferes como a las unidades, luego de los incidentes registrados durante los festejos por el triunfo frente a Egipto. En paralelo, también se desplegará un operativo especial para resguardar a las personas que participen de las celebraciones en la vía pública.

El dispositivo policial tendrá como principal punto de cobertura el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza. Comenzará a las 21.30 e incluirá un anillo de seguridad, controles de acceso, requisas preventivas y vigilancia en los comercios de la zona.

El operativo también abarcará otros sectores donde habitualmente se concentran los festejos, como la avenida Arístides Villanueva, Juan B. Justo y la Plaza Godoy Cruz.

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