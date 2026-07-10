Por el partido de Argentina, el CEC pidió cerrar los comercios antes: qué pasará este sábado en Mendoza

Este sábado 11 de julio , Argentina vivirá una noche atípica por el partido de semifinales del Mundial 2026 , en el que la Selección buscará el pase a la final frente a Suiza . Ante la expectativa de un triunfo y los posibles festejos, en el Gran Mendoza se desplegará un importante operativo de seguridad que también impactará en la rutina de miles de trabajadores .

Además de la presencia de 400 efectivos policiales , la suspensión de los recorridos de colectivos desde las 21.30 motivó un pedido del Centro de Empleados de Comercio (CEC) para que los comercios , supermercados y centros comerciales cierren de manera anticipada , con el objetivo de resguardar a los trabajadores del sector.

El encuentro mundialista se disputará durante la noche y traerá modificaciones en la circulación y el funcionamiento del transporte público en distintos departamentos del Gran Mendoza. Tras los festejos registrados el martes pasado, el Gobierno de Mendoza activó un operativo especial para reforzar la seguridad y ordenar el tránsito ante una nueva concentración masiva de personas .

En este contexto, la interrupción del servicio de colectivos complicará el regreso de quienes deban trabajar durante la noche . Por ese motivo, el secretario general del CEC , Fernando Ligorria , elevó un pedido a las cadenas de supermercados, centros comerciales y cámaras de comercio para que cierren sus puertas a partir de las 21 .

"Muchos de ellos nos han dado una buena respuesta, incluso dentro de los centros comerciales. Sin embargo, algunas cadenas de supermercados no quieren hacerlo porque sostienen que, si no hay clientes después de las 21, cerrarán; pero si hay demanda, mantendrán abiertos los locales", explicó Ligorria ante Sitio Andino.

El dirigente señaló que el pedido busca garantizar que los trabajadores puedan regresar a sus hogares de forma segura y, además, tengan la posibilidad de ver el partido, que comenzará a las 22.

Sin colectivos y más controles durante la noche del sábado: cómo será el operativo de seguridad

Los cambios comenzarán con la modificación del servicio de transporte público. Según informó el Gobierno de Mendoza, las últimas unidades partirán desde los controles de línea a las 21.30 y, a partir de ese momento, no habrá nuevas salidas hasta la madrugada del domingo 12 de julio.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los usuarios consultar los horarios actualizados a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo.

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La suspensión del servicio responde a razones de seguridad para proteger tanto a los choferes como a las unidades, luego de los incidentes registrados durante los festejos por el triunfo frente a Egipto. En paralelo, también se desplegará un operativo especial para resguardar a las personas que participen de las celebraciones en la vía pública.

El dispositivo policial tendrá como principal punto de cobertura el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza. Comenzará a las 21.30 e incluirá un anillo de seguridad, controles de acceso, requisas preventivas y vigilancia en los comercios de la zona.

El operativo también abarcará otros sectores donde habitualmente se concentran los festejos, como la avenida Arístides Villanueva, Juan B. Justo y la Plaza Godoy Cruz.