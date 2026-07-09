Atención mendocinos: cambian los horarios del transporte público por el partido de Argentina Foto: Cristian Lozano

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Por Soledad Maturano







El partido de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 traerá cambios en el funcionamiento del transporte público del Gran Mendoza. El Gobierno provincial dispuso una prestación especial para la noche de este sábado 11 de julio.

Los micros finalizarán su recorrido más temprano. Foto: Sitio Andino La medida busca acompañar el operativo previsto para el encuentro de la Albiceleste, tal como ocurrió durante los partidos decisivos del Mundial de Qatar 2022.

Hasta qué hora circularán los colectivos Según informó el Gobierno, los últimos recorridos de los colectivos partirán desde los controles de línea a las 21.30. A partir de ese horario no habrá nuevas salidas.

El servicio volverá a funcionar con normalidad durante la madrugada del domingo 12 de julio, cuando comiencen los primeros recorridos habituales.

Gran Mendoza

Este sábado 11 de julio, por el partido de la Selección Argentina, los últimos servicios de colectivos saldrán de los controles de línea a las 21.30.

El servicio se retomará con el horario habitual del domingo.

Consultá horarios y recorridos en la app Cuándo Subo pic.twitter.com/n4JLYfOBa1 — mendoTRAN (@MendoTran) July 9, 2026 Para evitar inconvenientes, las autoridades recomendaron consultar los horarios y recorridos a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo antes de realizar un viaje.