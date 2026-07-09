9 de julio de 2026
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Transporte público

Atención mendocinos: cambian los horarios del transporte público por el partido de Argentina

Por el partido de la Argentina vs. Suiza, el transporte público del Gran Mendoza tendrá un cronograma distinto el sábado. Cómo funcionará el servicio.

Atención mendocinos: cambian los horarios del transporte público por el partido de Argentina

Atención mendocinos: cambian los horarios del transporte público por el partido de Argentina

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

El partido de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 traerá cambios en el funcionamiento del transporte público del Gran Mendoza. El Gobierno provincial dispuso una prestación especial para la noche de este sábado 11 de julio.

Los micros finalizarán su recorrido más temprano.

Los micros finalizarán su recorrido más temprano.

La medida busca acompañar el operativo previsto para el encuentro de la Albiceleste, tal como ocurrió durante los partidos decisivos del Mundial de Qatar 2022.

Hasta qué hora circularán los colectivos

Según informó el Gobierno, los últimos recorridos de los colectivos partirán desde los controles de línea a las 21.30. A partir de ese horario no habrá nuevas salidas.

El servicio volverá a funcionar con normalidad durante la madrugada del domingo 12 de julio, cuando comiencen los primeros recorridos habituales.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomendaron consultar los horarios y recorridos a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo antes de realizar un viaje.

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