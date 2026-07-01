Sistema Único de Boleto Electrónico: la Nación realizó cambios en el modo de cubrir la tarifa social.

El Gobierno nacional cambió la forma en que el Estado financiará el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) ante los aumentos de boleto. Cómo impactará en la provincia de Mendoza en los usuarios del transporte público.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, el Ejecutivo establecerá "tarifas de referencia" que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por la Nación.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026 . En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026, informó Noticias Argentinas. De esta manera, los valores determinados serán aplicables a partir de este miércoles 1ª de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización .

El Gobierno justificó esta medida en la "marcada dispersión tarifaria" y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

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"La incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”, sostuvo la gestión libertaria.

Cómo impactará en la provincia de Mendoza la medida del Gobierno nacional

Por ahora, para los usuarios de Mendoza no habrá modificaciones y seguirán con el descuento en el boleto que actualmente reciben. En caso de que la Provincia decida aumentar el valor del pasaje, el Ejecutivo nacional aplicará estas nuevas "tarifas de referencia".

La medida no altera las facultades de las provincias para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide aumentar el precio del boleto, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación: asumir o no el financiamiento adicional correspondiente.

Asimismo, esta resolución no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el porcentaje del 55% de descuento para: