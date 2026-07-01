Arrancó la megaobra del Tren de Cercanías que conectará la Zona Este con el Gran Mendoza

Este miércoles, iniciaron formalmente las obras del Tren de Cercanías , el cual conectará la Zona Este con el Gran Mendoza . Se trata de la construcción que permitirá unir específicamente los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo .

“Quiero que sepan que viene un tren nuevo, cero kilómetro, tres triplas que van a operar este sistema. No tenemos nada que envidiarle a cualquier ciudad grande del mundo, porque va a ser con la mejor tecnología que hay hoy disponible", anunció Natalio Mema , ministro de Gobierno, tras repasar el camino recorrido desde septiembre cuando se anunció el llamado a licitación.

Además, recordó: “18 empresas vinieron de todo el país y del mundo a presentarse para hacer esta obra. Eso les da la magnitud y la importancia que tiene este proyecto que hoy estamos arrancando sobre las vías, a la vez ya hemos hecho la orden de compra para tener material rodante”.

Inicio de las obras del Tren de Cercanías del Este El Tren de Cercanías conectará cuatro departamentos. Prensa Gobierno de Mendoza

Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura, hizo hincapié en la renovación completa que se hará en la vía “con todas las intervenciones que se hacen de seguridad a los pasos a nivel por la nueva velocidad que va a tener este tren, diferente a la que tiene hoy el tren de carga, con lo cual también se va a trabajar en un ordenamiento".

Por su parte, el intendente de Junín, Mario Abed, señaló: “Algo que parecía imposible hoy lo estamos logrando y es unir la Ciudad de Mendoza con los cinco departamentos del Este mendocino, es una obra que tardará muy pocos meses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuniSanMartinOk/status/2072369539812098243&partner=&hide_thread=false El Gobierno de Mendoza inició las obras del Tren de Cercanías del Este, en un acto realizado en la Estación Libertador General San Martín, en La Colonia.

"Estamos muy contentos los departamentos del Este por la conectividad que vamos a lograr", expresó el intendente Raúl Rufeil. pic.twitter.com/8O31dqBrPx — Municipalidad de General San Martín (@MuniSanMartinOk) July 1, 2026

En tanto, el jefe comunal de San Martín, Raúl Rufeil, destacó: “Es una obra por demás importante. Creo que la más importante que ha hecho el Gobierno de la provincia en el Este mendocino. Es así que estamos muy felices, muy conformes los cinco departamentos por la integración y la conectividad que nos presenta como una vía alternativa para viajar todos los vecinos del Este mendocino”.

Inicio de las obras del Tren de Cercanías del Este El Gobierno decidió extender el recorrido original y sumó 12 kilómetros a la obra. Prensa Gobierno de Mendoza

Más kilómetros para unir Mendoza

Originalmente proyectada con una extensión de 33 kilómetros para conectar la Estación General Libertador San Martín (en La Colonia, Junín) con la Estación Gutiérrez (en Maipú), la obra final sumará 12 kilómetros adicionales de recorrido. Este replanteo técnico e institucional permitirá extender el servicio hacia el sur de Maipú y llegar hasta Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, finalizando en la nueva estación de calle Pueyrredón, donde empalmará con la traza del Metrotranvía. A pesar de la importante ampliación del trazado, el costo final de los trabajos se consolidó un 3,9% por debajo del presupuesto oficial actualizado.

Inicio de las obras del Tren de Cercanías del Este La provisión de los trenes fue asignada a CRRC Tangshan Co. Ltd., el mayor fabricante de material rodante del mundo. Prensa Gobierno de Mendoza

La ejecución global del proyecto fue segmentada en rubros específicos para garantizar la máxima eficiencia técnica y financiera:

Infraestructura ferroviaria,

Operación y mantenimiento,

Material rodante.

Además, el servicio se estructurará a través de tres tramos definidos que albergarán un total de 19 paradas:

La Colonia (Junín) – Gutiérrez (Maipú): 8 paradas,

– Gutiérrez 8 paradas, Gutiérrez – Vieytes (Maipú): 8 paradas,

8 paradas, Vieytes – Nueva Estación Pueyrredón (Luján de Cuyo): 3 paradas.

Para cubrir este trayecto, el gigante estatal asiático CRRC Tangshan Co. Ltd., el mayor fabricante de material rodante del mundo, proveerá tres modernas formaciones, triplas de trocha ancha, compuestas por dos coches motrices en los extremos y un coche remolcado central. Cada unidad tendrá una capacidad total para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie), superando con creces los requerimientos mínimos de los pliegos licitatorios.