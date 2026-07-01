Tras el terremoto en Venezuela, impulsan un sistema de alertas sísmicas para toda Argentina

Piden que el Congreso trate el proyecto de Ley para la creación del Programa de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi)

Los terremotos que sacudieron a Venezuela la semana pasada, y que dejaron miles de víctimas fatales y de damnificados, reabrieron el debate en Argentina sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención frente a eventos sísmicos. En ese contexto, piden avanzar con un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Alertas Tempranas de Sismología.

La iniciativa fue presentada en el Senado y propone la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi) , una herramienta destinada a detectar movimientos sísmicos y emitir avisos automáticos a la población mediante teléfonos celulares, sirenas y otros canales oficiales antes de que las ondas de mayor intensidad lleguen a las zonas afectadas.

El senador nacional por La Rioja Fernando Rejal advirtió que la situación debe ser tomada como un urgente llamado de atención para la agenda legislativa. Por este motivo, insta al Senado para que trate con prioridad el proyecto de Ley para la creación del SiNASi, para la prevención de catástrofes en las provincias argentinas más expuestas al riesgo sísmico.

El legislador riojano recordó que este proyecto fue presentado el año pasado en coautoría junto a sus pares Fernando Salino, Guillermo Andrada y Carolina Moisés .

Un sistema para ganar segundos que pueden salvar vidas

El proyecto tomó impulso tras la catástrofe ocurrida en Venezuela, donde dos fuertes terremotos provocaron una grave crisis humanitaria y evidenciaron la importancia de contar con sistemas de alerta capaces de brindar algunos segundos de anticipación para que la población pueda resguardarse.

Según los fundamentos de la iniciativa, esos segundos pueden resultar decisivos para evacuar edificios, detener trenes, cortar el suministro de gas o electricidad y reducir significativamente el impacto de un sismo.

El texto también plantea integrar el sistema con la red nacional de monitoreo sísmico, los organismos de protección civil, las provincias y las empresas de telefonía móvil para garantizar que las alertas lleguen de manera inmediata a la población.

Mendoza, una de las provincias que podría beneficiarse

Aunque el proyecto tiene alcance nacional, una eventual aprobación tendría especial importancia para provincias de elevada actividad sísmica como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Mendoza cuenta con normas de construcción antisísmica y una extensa historia de movimientos telúricos, por lo que un sistema de alertas tempranas podría convertirse en una herramienta complementaria para reforzar la prevención y la respuesta ante emergencias.

Los autores del proyecto sostienen que Argentina dispone de capacidades científicas y tecnológicas suficientes para avanzar en un esquema similar al que ya utilizan países como Japón, México o Chile, donde las alertas sísmicas permiten reducir riesgos y salvar vidas al anticipar la llegada de las ondas más destructivas.