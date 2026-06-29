La reconstrucción de Venezuela, el gran desafío de un país golpeado por el terremoto y años de crisis

Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias de su historia reciente luego de los dos terremotos que sacudieron la costa norte del país y dejaron más de 1.400 muertos, miles de heridos y miles de personas desaparecidas. Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros, crece la preocupación porque, con el paso de las horas, disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

En su columna semanal en Aconcagua Radio, el analista internacional Augusto Grilli Fox sostuvo que el momento actual es el más crítico de toda la emergencia. "Las horas son desesperantes porque empieza a correr un reloj en cuanto al rescate de vidas. Eso lo hace aún más delicado, sobre todo por la cantidad de personas desaparecidas, lo que puede multiplicar la cantidad de fallecidos en las próximas horas", afirmó.

Tragedia en Venezuela por los sismos: los muertos ascienden a 1.430 y miles de heridos.

Grilli Fox advirtió que el país deberá enfrentar un proceso de reconstrucción especialmente complejo debido al contexto político y económico que arrastra desde hace años .

"Venezuela viene con idas y vueltas en materia política y económica. También sufrió malas administraciones, errores de la oposición y bloqueos externos que derivaron en una enorme migración. Ahora se suma una tragedia de esta magnitud", analizó.

En ese sentido, consideró que la prioridad debe ser dejar de lado las diferencias políticas para garantizar la asistencia a la población afectada. "Son momentos donde la cordura debe avanzar y donde tiene que sostenerse la colaboración internacional", expresó.

La ayuda internacional, bajo la mirada del mundo

El analista también puso el foco en el papel que podría desempeñar Estados Unidos durante las próximas semanas. Recordó que el presidente Donald Trump habló de impulsar "ayudas extraordinarias", aunque advirtió que Washington enfrenta simultáneamente otros frentes internacionales que podrían condicionar la velocidad y el alcance de esa asistencia.

Entre ellos mencionó las tensiones con Irán, las negociaciones vinculadas al Estrecho de Ormuz y el deterioro de la relación entre Israel y Turquía tras el reconocimiento del genocidio armenio.

Escuchá la nota completa