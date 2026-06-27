Terremotos en Venezuela: mil fallecidos y desesperado pedido de ayuda internacional

El gobierno de Venezuela comunicó esta tarde que ya son 1.430 los muertos debido a lo dos terremotos que sacudieron el miércoles al país.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, se registraron el miércoles con menos de un minuto de diferencia y provocaron un escenario de devastación generalizada. Cientos de edificios colapsaron , especialmente en La Guaira, una localidad costera cercana a Caracas, donde los habitantes denuncian la escasa presencia del Estado en las tareas de asistencia y rescate.

En esa zona, varios edificios de gran altura se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron reducidos a montañas de escombros. Ante la magnitud del desastre, el gobierno militarizó La Guaira y restringió el acceso. Mientras tanto, equipos de rescate internacionales comenzaron a trabajar en el país, que atraviesa una crisis marcada por un sistema de salud colapsado y recursos limitados para las labores de emergencia.

Sin embargo, las tareas avanzan con lentitud. Aún hay cuerpos bajo los escombros y la población clama por ayuda, mientras el paso del tiempo reduce las posibilidades de hallar sobrevivientes.

En este contexto, según NA, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este viernes una reunión con expertos de Estados Unidos para coordinar operaciones de rescate y la asistencia a las víctimas del desastre.

El canal estatal Venezolana de Televisión difundió imágenes del encuentro, en el que participaron funcionarios estadounidenses, entre ellos el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Previamente, Rodríguez informó que mantuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron su apoyo a Venezuela tras los sismos y confirmaron el envío de rescatistas, equipos especializados, asistencia humanitaria y apoyo para refugios temporales.

Por otra parte, equipos de rescate trabajan intensamente para localizar a 14 ciudadanos españoles que permanecen bajo los escombros. Según el último informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, también se registran cinco fallecidos y 133 desaparecidos. El ministro José Manuel Albares confirmó que efectivos de la UME y bomberos de la Comunidad de Madrid ya operan en la zona.

En paralelo, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó a través de la red social X que el país ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 rescatistas internacionales, y que en las próximas 24 horas se esperan al menos 25 vuelos adicionales. “Agradecemos el respaldo y la solidaridad de la comunidad internacional”, señaló.

Equipos de rescate de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos ya trabajan en el terreno, y se espera la llegada de más países en las próximas horas. Mientras tanto, crece la indignación de la población por la demora en la respuesta y la falta de coordinación en las tareas de emergencia.