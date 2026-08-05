5 de agosto de 2026
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Papa León XIV

Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina. Estará del 8 al 11 de noviembre. El Gobierno nacional celebró la noticia.

Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Por Sitio Andino Mundo

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, según confirmó este miércoles el Vaticano a través de un comunicado oficial. La visita forma parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, que se extenderá del 6 al 17 de noviembre.

El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina

La información fue comunicada por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que "el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países".

De esta manera, el Papa concretará una visita oficial a la Argentina, donde permanecerá durante cuatro días antes de continuar su recorrido por territorio peruano.

El Papa confirm&oacute; la visita del Papa a la Argentina.

El Papa confirmó la visita del Papa a la Argentina.

Qué ciudades visitará el papa León XIV durante su gira

De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el itinerario del papa León XIV incluirá las siguientes ciudades:

  • Uruguay: Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre.
  • Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre.
  • Perú: Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

Aunque el programa oficial de actividades todavía no fue difundido, la Santa Sede indicó que será presentado en las próximas semanas.

La gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Tras permanecer allí hasta el día 8, el Sumo Pontífice arribará a la Argentina, donde desarrollará su agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre.

Cómo seguirá la gira del Papa tras su paso por la Argentina

Finalizada su visita al país, León XIV viajará a Perú, donde permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre. Será el tramo más extenso de la gira apostólica, con siete días de actividades, frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro en la Argentina.

Con esta visita, el papa León XIV recorrerá tres países sudamericanos en una de las giras internacionales más importantes previstas por el Vaticano para 2026.

Quirno celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina

Luego de que este miércoles el Vaticano confirmara el viaje apostólico del Papa a Sudamérica, que incluye a la Argentina, el canciller Pablo Quirno se expresó en su cuenta de X para celebrar la noticia:

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", escribió el funcionario.

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