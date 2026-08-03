3 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Donald Trump

Trump frenó un ataque contra Irán y anunció conversaciones para este lunes

El presidente de Estados Unidos precisó que frenó hostilidades para retomar el diálogo. Irán respondió que solo mantiene contactos con Omán.

Mientras Trump habla de una salida diplomática, el Gobierno iraní rechaza esa versión. ¿Qué se sabe hasta el momento?

Mientras Trump habla de una salida diplomática, el Gobierno iraní rechaza esa versión. ¿Qué se sabe hasta el momento?

Por Sitio Andino Mundo

Las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto reinicio de las conversaciones con Irán generaron una inmediata respuesta del Gobierno iraní. A bordo del Air Force One, el mandatario reveló a periodistas que el diálogo podría tener lugar en las próximas horas y expresó su confianza en alcanzar un entendimiento diplomático. Por su parte, Teherán aseguró que no mantiene negociaciones con Washington.

El jefe de la Casa Blanca afirmó que frenó un ataque masivo para poder entablar conversaciones con la nación asiática y aseguró que las autoridades iraníes conocían el alcance de la ofensiva. Asimismo, Trump evitó ofrecer detalles sobre cuáles habrían sido los objetivos de la operación militar.

El motivo por el que Trump suspendió una ofensiva militar contra Irán

Según explicó, la decisión de no avanzar con el ataque estuvo influenciado por gestiones de países aliados de Estados Unidos. Entre los actores que promovieron la desescalada, Trump mencionó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, además de los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, quienes consideraron que todavía existe margen para resolver las diferencias mediante la vía diplomática.

Las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto reinicio de las conversaciones con Irán generaron una inmediata respuesta del Gobierno iraní.

Las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto reinicio de las conversaciones con Irán generaron una inmediata respuesta del Gobierno iraní.

En ese marco, la agencia oficial saudita informó que Mohammed bin Salman mantuvo una conversación telefónica con Trump donde manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar un eventual ataque contra territorio iraní.

Respecto de la agenda prevista para las conversaciones, Trump indicó que el primer objetivo será garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz. Posteriormente, señaló que buscarán avanzar hacia un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con el propósito de lograr lo que definió como la "desnuclearización de Irán".

Irán negó que existan negociaciones con Estados Unidos

Mientras tanto, la respuesta desde Teherán fue completamente distinta. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este lunes que Irán no mantiene negociaciones con Estados Unidos y descartó la versión presentada por Trump.

"Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa, según reprodujo el medio DW.

Además, Bagaei sostuvo que cualquier decisión sobre una eventual relación con Washington dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días. En la misma línea, medios estatales iraníes rechazaron la afirmación de que Teherán hubiera solicitado la suspensión del ataque militar, mientras que la agencia semioficial Fars calificó de falsas las declaraciones del presidente estadounidense.

Temas
Seguí leyendo

Trump, petróleo, aranceles: las amenazas que vuelven a presionar a la economía argentina

La frontera del horror: el drama de Ceuta deja decenas de muertos y una ciudad desbordada

La decisión de Meloni que sacude a Europa: Italia suspendió Schengen con España

Alerta en España: la llegada masiva de migrantes desde Marruecos ya dejó muertos

Ordenan la detención de Evo Morales por los bloqueos que paralizaron Bolivia

Brasil tomó una decisión tras las críticas de Milei a Lula y crece la tensión bilateral

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Lee además
La billetera virtual PIX potecia el conflicto entre Brasil y Estados Unidos

Qué es Pix y por qué desató un conflicto comercial entre Brasil y Estados Unidos
La directora del FMI llega a Buenos Aires y Vaca Muerta para asegurar que el recorte y el ajuste continuen

FMI y Gobierno: llega Georgieva con la tercera revisión del acuerdo en marcha
LO QUE SE LEE AHORA
La billetera virtual PIX potecia el conflicto entre Brasil y Estados Unidos

Qué es Pix y por qué desató un conflicto comercial entre Brasil y Estados Unidos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2439 y números ganadores del domingo 2 de agosto

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2439 y números ganadores del domingo 2 de agosto

La nieve no da tregua: así está alta montaña en los primeros días de agosto de 2026.

Nieve en Alta Montaña: tramos habilitados y qué se puede hacer hoy, a casi 20 días del cierre del paso

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Terrible accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 

Un muerto y tres heridos tras un choque en Godoy Cruz: qué ocurrió

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Resultados del Quini 6 hoy domingo 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396