Trump frenó un ataque contra Irán y anunció conversaciones para este lunes

Mientras Trump habla de una salida diplomática, el Gobierno iraní rechaza esa versión. ¿Qué se sabe hasta el momento?

Las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto reinicio de las conversaciones con Irán generaron una inmediata respuesta del Gobierno iraní. A bordo del Air Force One , el mandatario reveló a periodistas que el diálogo podría tener lugar en las próximas horas y expresó su confianza en alcanzar un entendimiento diplomático. Por su parte, Teherán aseguró que no mantiene negociaciones con Washington .

El jefe de la Casa Blanca afirmó que frenó un ataque masivo para poder entablar conversaciones con la nación asiática y aseguró que las autoridades iraníes conocían el alcance de la ofensiva. Asimismo, Trump evitó ofrecer detalles sobre cuáles habrían sido los objetivos de la operación militar.

Según explicó, la decisión de no avanzar con el ataque estuvo influenciado por gestiones de países aliados de Estados Unidos . Entre los actores que promovieron la desescalada, Trump mencionó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman , además de los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Qatar , quienes consideraron que todavía existe margen para resolver las diferencias mediante la vía diplomática.

En ese marco, la agencia oficial saudita informó que Mohammed bin Salman mantuvo una conversación telefónica con Trump donde manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar un eventual ataque contra territorio iraní.

Las declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto reinicio de las conversaciones con Irán generaron una inmediata respuesta del Gobierno iraní.

Respecto de la agenda prevista para las conversaciones, Trump indicó que el primer objetivo será garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz. Posteriormente, señaló que buscarán avanzar hacia un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con el propósito de lograr lo que definió como la "desnuclearización de Irán".

Irán negó que existan negociaciones con Estados Unidos

Mientras tanto, la respuesta desde Teherán fue completamente distinta. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este lunes que Irán no mantiene negociaciones con Estados Unidos y descartó la versión presentada por Trump.

"Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa, según reprodujo el medio DW.

Además, Bagaei sostuvo que cualquier decisión sobre una eventual relación con Washington dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días. En la misma línea, medios estatales iraníes rechazaron la afirmación de que Teherán hubiera solicitado la suspensión del ataque militar, mientras que la agencia semioficial Fars calificó de falsas las declaraciones del presidente estadounidense.