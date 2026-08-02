A casi 20 días del cierre del paso a Chile, así se encuentra la alta montaña de Mendoza

Este domingo se cumplen 19 días del cierre del Paso Internacional que conecta a Argentina con Chile, una medida que continúa vigente debido a las persistentes condiciones climáticas en la alta montaña de Mendoza. Aunque en los últimos días se logró rehabilitar parcialmente la circulación interna en algunos sectores, el ingreso de un nuevo sistema frontal podría complicar el panorama.
Alta montaña: cómo se encuentra este domingo 2 de agosto
Gracias a esas tareas, algunos tramos de la montaña pudieron volver a habilitarse para la circulación. Esto motivó que numerosos visitantes aprovecharan las mejores condiciones para acercarse a disfrutar del paisaje nevado, siempre respetando las recomendaciones de las autoridades.
Una persona herida en alta montaña debió ser trasladada de urgencia al hospital. Ocurrió el sábado 1 de agosto.
Foto: Gentileza.
Sin embargo, la situación volvió a cambiar durante la tarde-noche del sábado 1 de agosto, cuando un nuevo sistema frontal ingresó desde Chile y provocó intensas nevadas en la cordillera. Según los pronósticos, las condiciones adversas se extenderán al menos hasta el 6 de agosto, por lo que los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la zona.
¿Dónde ver nieve de forma segura en alta Montaña? Los tramos habilitados de la RN7
Pese al nuevo episodio de nevadas, la Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor informó que actualmente se puede circular de forma segura hasta Penitentes, específicamente hasta el kilómetro 1214 de la Ruta Nacional 7. No obstante, se solicitó extremar las precauciones en el kilómetro 1186, antes de llegar a Polvaredas, debido al riesgo de desprendimientos de rocas.
Mediodía de este domingo. Vehículos esperaban la reactivación del tránsito interno.
Foto: Gentileza.
Las autoridades recordaron que es obligatorio portar cadenas para transitar por la alta montaña y recomendaron consultar el estado actualizado del corredor antes de emprender viaje, ya que la evolución del frente meteorológico podría generar nuevas restricciones en las próximas horas.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.