A casi 20 días del cierre del paso a Chile, así se encuentra la alta montaña de Mendoza

La nieve no da tregua: así está alta montaña en los primeros días de agosto de 2026.

Este domingo se cumplen 19 días del cierre del Paso Internacional que conecta a Argentina con Chile , una medida que continúa vigente debido a las persistentes condiciones climáticas en la alta montaña de Mendoza . Aunque en los últimos días se logró rehabilitar parcialmente la circulación interna en algunos sectores, el ingreso de un nuevo sistema frontal podría complicar el panorama.

El cierre del corredor internacional se dispuso el 15 de julio , cuando un intenso frente de mal tiempo ingresó desde el Pacífico y dejó acumulaciones de nieve superiores a los tres metros en distintos puntos de la cordillera. Desde entonces, las tareas de despeje y asistencia no se detuvieron. Durante estas casi tres semanas, equipos de Gendarmería Nacional , Vialidad Nacional , la Policía de Mendoza , la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras y otros organismos trabajaron de manera coordinada para rescatar personas, despejar caminos y asistir tanto a residentes como a turistas que quedaron afectados por el intenso temporal.

Gracias a esas tareas, algunos tramos de la montaña pudieron volver a habilitarse para la circulación. Esto motivó que numerosos visitantes aprovecharan las mejores condiciones para acercarse a disfrutar del paisaje nevado, siempre respetando las recomendaciones de las autoridades.

Sin embargo, la situación volvió a cambiar durante la tarde-noche del sábado 1 de agosto , cuando un nuevo sistema frontal ingresó desde Chile y provocó intensas nevadas en la cordillera. Según los pronósticos, las condiciones adversas se extenderán al menos hasta el 6 de agosto , por lo que los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la zona.

Una persona herida en alta montaña debió ser trasladada de urgencia al hospital. Ocurrió el sábado 1 de agosto.

¿Dónde ver nieve de forma segura en alta Montaña? Los tramos habilitados de la RN7

Como consecuencia del deterioro del tiempo, un contingente de aproximadamente 200 personas que permanecía en Puente del Inca debió ser evacuado preventivamente hacia Penitentes. Además, se restringió nuevamente el acceso al sector para evitar que más vehículos y visitantes quedaran expuestos al avance del temporal.

Pese al nuevo episodio de nevadas, la Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor informó que actualmente se puede circular de forma segura hasta Penitentes, específicamente hasta el kilómetro 1214 de la Ruta Nacional 7. No obstante, se solicitó extremar las precauciones en el kilómetro 1186, antes de llegar a Polvaredas, debido al riesgo de desprendimientos de rocas.

Mediodía de este domingo. Vehículos esperaban la reactivación del tránsito interno. Foto: Gentileza.

Las autoridades recordaron que es obligatorio portar cadenas para transitar por la alta montaña y recomendaron consultar el estado actualizado del corredor antes de emprender viaje, ya que la evolución del frente meteorológico podría generar nuevas restricciones en las próximas horas.

El paso internacional a Chile continua cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.