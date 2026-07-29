29 de julio de 2026
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Zonda

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Tras días de nieve y Zonda en altura, el pronóstico para Mendoza indica que bajará el viento al llano. Luego, ingresa un frente frío.

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Tras casi dos semanas marcadas por nevadas continuas en alta montaña y Zonda persistente en altura, las miradas están puestas en el posible descenso del viento cálido al llano y en las variaciones térmicas que experimentará la provincia de Mendoza durante la jornada del viernes.

En diálogo con Sitio Andino, el meteorólogo Mariano García adelantó que la presencia del viento en altura está confirmada, aunque su impacto directo en la superficie mantiene cierto grado de variabilidad según los modelos meteorológicos.

"No es 100% seguro que baje, pero vamos a tener Zonda en altura y muy posiblemente se emita alerta, ya que los modelos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en este escenario", explicó el especialista.

Zonda en Mendoza: el viernes podría descender el viento cálido a zonas del llano del Gran Mendoza.

Zonda en Mendoza: el viernes podría descender el viento cálido a zonas del llano del Gran Mendoza.

Alerta de Defensa Civil: el cronograma del viento hora por hora

Para aportar precisión a los mendocinos, la Dirección de Defensa Civil emitió un reporte detallado con los rangos horarios y las zonas afectadas entre las 5 y las 20 del viernes.

  • Precordillera, Malargüe y Valle de Uco: se aguarda viento Zonda con intensidad débil.

  • Gran Mendoza, Zona Este y Valle de Uco: se prevé Zonda de intensidad moderada, con ráfagas promedio de entre 45 y 50 km/h.

  • Evolución en el Gran Mendoza: el fenómeno comenzará a sentirse cerca de las 12, alcanzando su pico máximo de intensidad a partir de las 15.

Para las autoridades de Defensa Civil, el Zonda en el Gran Mendozas bajará a las 12, alcanzando su pico a las 15.

Para las autoridades de Defensa Civil, el Zonda en el Gran Mendozas bajará a las 12, alcanzando su pico a las 15.

Cambio de frente: rotación al Sur y chaparrones

El periodo de aire cálido será acotado. A partir del atardecer, el ingreso de un frente desde el cardinal sur neutralizará las ráfagas de Zonda de forma progresiva:

  • 16: comienza a ingresar el viento Sur en la zona Sur mendocina.

  • 18: el recambio de masa de aire llegará al Gran Mendoza y la zona Este, con velocidades de 40 km/h, extendiéndose hasta la 1 del sábado.

  • Hacia la noche: se aguarda un ambiente inestable con probabilidad de chaparrones aislados.

Tras el Zonda, hay posibilidades de chaparrones.

Tras el Zonda, hay posibilidades de chaparrones.

¿A cuánto llegará la máxima el viernes?

El impacto de las temperaturas dependerá directamente de la consolidación del viento en la superficie:

  • Mínima: 9 °C

  • Promedio previsto por Defensa Civil: entre 23 ° y 24 °.

  • Techo térmico: se estiman 21 ° en caso de que el Zonda no baje plenamente, y hasta 26 ° si se manifiesta con fuerza en el llano durante la tarde.

Alta montaña: nevadas y la expectativa por la apertura del paso

De acuerdo con la información proporcionada por García, en la zona fronteriza, donde el Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado hace 15 días, el temporal mantendrá un esquema de intermitencia:

  • jueves: pequeña ventana de buen tiempo.

  • Viernes a domingo: ingreso de un nuevo pulso de nevadas, que ganará mayor intensidad hacia el domingo.

El domingo podría ingresar otro temporal intenso en alta montaña.

El domingo podría ingresar otro temporal intenso en alta montaña.

  • Miércoles a domingo de la próxima semana: se prevé una ventana prolongada de buen tiempo que resultará clave para las labores de despeje en la ruta y la habilitación del Paso.

  • Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de agosto: se perfila un evento corto de inestabilidad.

Un dato que no es menor y que han recalcado los meteorólogos es que esta intermitencia de nevadas en alta montaña podría persistir a lo largo de todo el mes de agosto.

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