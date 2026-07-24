Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 24 de julio en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este viernes 24 de julio la jornada estará seminublado a nublado en el llano provincial. Desde las 17 a las 18 se observará una disminución de la nubosidad, principalmente en las zonas Norte y Este y en el Valle de Uco.
Según el organismo, en alta montaña, el cielo estará nublado, sin precipitaciones durante gran parte del día. A partir de las 17 se esperan precipitaciones débiles que comenzarán en la zona Norte y se extenderán durante la noche a los sectores Centro y Sur.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 15ºC y la mínima a los 4ºC
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Sábado 25 de julio: Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera. Máxima: 17°C | Mínima: 4°C.
Domingo 26 de julio: Poca nubosidad con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura. Nevadas ligeras en cordillera. Máxima: 22°C | Mínima: 7°C.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.