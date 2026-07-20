Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este lunes en la provincia de Mendoza, estará parcialmente nublado y frío con precipitaciones, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo mayormente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este lunes en la provincia de Mendoza, estará parcialmente nublado y frío con precipitaciones, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.
Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.