Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio en Mendoza. Foto: Axel Lloret

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este lunes en la provincia de Mendoza, estará parcialmente nublado y frío con precipitaciones, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Martes 21 de julio: Mayormente nublado y frío con precipitaciones , vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima: 9°C | Mínima: 1°C.

Mayormente nublado y , vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. 9°C | 1°C. Miércoles 22 de julio : Parcial nublado con ascenso de la temperatura , vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.

: Parcial nublado con , vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. 11°C | 1°C. Jueves 23 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C. Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.