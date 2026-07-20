20 de julio de 2026
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Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo mayormente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio en Mendoza.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio en Mendoza.

Foto: Axel Lloret
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este lunes en la provincia de Mendoza, estará parcialmente nublado y frío con precipitaciones, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 21 de julio: Mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima: 9°C | Mínima: 1°C.
  • Miércoles 22 de julio: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C.
  • Jueves 23 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 14°C | Mínima: 4°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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