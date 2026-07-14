Zonda débil para algunas zonas de Mendoza: conoce el pronóstico para este martes 14 de julio

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 14 de julio una jornada parcialmente nublada , con leve ascenso de la temperatura , presencia de viento Zonda en sectores de precordillera y el Sur provincial y nevadas en la cordillera .

Durante las primeras horas del día se prevén neblinas matinales , mientras que el tiempo se mantendrá estable, con poco cambio térmico , en gran parte del territorio mendocino.

Uno de los principales fenómenos será la presencia de viento Zonda débil , que se registrará entre las 11 y las 20/21 , afectando precordillera, Malargüe, sur de Malargüe, Valle de Uspallata y el Oeste del Valle de Uco .

Además, se espera viento norte leve en la franja Este entre las 14 y las 18 , sin grandes intensidades.

En cuanto a la nubosidad, el día comenzará con cielo seminublado, pero hacia la tarde y noche aumentará la cobertura en la zona Sur, extendiéndose luego hacia el Norte y el Este provincial, configurando un cierre de jornada más cubierto.

En la cordillera, el panorama será de cielo mayormente nublado, con el ingreso de precipitaciones débiles a partir de las 14/15 en el sector Sur, que luego se extenderán hacia la zona Central.

Hacia la noche se mantiene la probabilidad de nevadas débiles, en un contexto de condiciones típicamente invernales. Las temperaturas en alta montaña serán muy bajas, con máximas cercanas a -5°C y mínimas de -3°C.

En el llano, la temperatura máxima se ubicará entre los 16 y 17°C, mientras que las mínimas serán de 0°C a 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 3°C a 4°C en el resto de la provincia.

Pronóstico del tiempo extendido en Mendoza