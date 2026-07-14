14 de julio de 2026
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Zonda débil para algunas zonas de Mendoza: conoce el pronóstico para este martes 14 de julio

Se espera leve ascenso de la temperatura y nevadas en la cordillera. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana.

Conocé cómo estará el tiempo este martes en Mendoza.

Conocé cómo estará el tiempo este martes en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 14 de julio una jornada parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura, presencia de viento Zonda en sectores de precordillera y el Sur provincial y nevadas en la cordillera.

Durante las primeras horas del día se prevén neblinas matinales, mientras que el tiempo se mantendrá estable, con poco cambio térmico, en gran parte del territorio mendocino.

Viento Zonda en algunas zonas de Mendoza

Uno de los principales fenómenos será la presencia de viento Zonda débil, que se registrará entre las 11 y las 20/21, afectando precordillera, Malargüe, sur de Malargüe, Valle de Uspallata y el Oeste del Valle de Uco.

Además, se espera viento norte leve en la franja Este entre las 14 y las 18, sin grandes intensidades.

En cuanto a la nubosidad, el día comenzará con cielo seminublado, pero hacia la tarde y noche aumentará la cobertura en la zona Sur, extendiéndose luego hacia el Norte y el Este provincial, configurando un cierre de jornada más cubierto.

En la cordillera, el panorama será de cielo mayormente nublado, con el ingreso de precipitaciones débiles a partir de las 14/15 en el sector Sur, que luego se extenderán hacia la zona Central.

Hacia la noche se mantiene la probabilidad de nevadas débiles, en un contexto de condiciones típicamente invernales. Las temperaturas en alta montaña serán muy bajas, con máximas cercanas a -5°C y mínimas de -3°C.

En el llano, la temperatura máxima se ubicará entre los 16 y 17°C, mientras que las mínimas serán de 0°C a 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 3°C a 4°C en el resto de la provincia.

Pronóstico del tiempo extendido en Mendoza

  • Miércoles 15 de julio: jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y Zonda leve durante gran parte del día en precordillera y el Sur. En cordillera, continuará el mal tiempo con nevadas, que se intensificarán durante la mañana y se extenderán hacia todas las zonas. Máxima: 19°C | Mínima: 2°C a 6°C.
  • Jueves 16 de julio: mayormente nublado, con vientos moderados del sudeste y nevadas intensas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.
  • Viernes 17 de julio: mayormente nublado, con precipitaciones aisladas hacia la noche en el Sur provincial, vientos moderados del sudeste y nevadas intensas en cordillera. Máxima: 19°C | Mínima: 6°C.
  • Sábado 18 de julio: jornada inestable y fría, con precipitaciones en el llano, vientos leves del sudeste y nevadas intensas en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 3°C.
  • Domingo 19 de julio: mayormente nublado y frío, con precipitaciones aisladas hacia la noche y continuidad de nevadas en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 2°C.

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