Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con el cielo seminublado a nublado durante prácticamente toda la jornada, con algunos claros temporarios.
La provincia de Mendoza presentará una jornada parcialmente nublada. Conocé el pronóstico extendido del tiempo.
El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con el cielo seminublado a nublado durante prácticamente toda la jornada, con algunos claros temporarios.
Según el organismo, habrá viento Zonda de intensidad débil desde las 4 hasta las 20 en la precordillera. En Malargüe se prevén intensidades cercanas a 35 km/h. También podría presentarse Zonda débil en el Valle de Uspallata durante el mismo período. Circulación de viento norte débil en la franja Este provincial entre las 11 y las 18.
En alta montaña habrá cielo seminublado a nublado durante la mañana. A partir del mediodía se espera mal tiempo con precipitaciones moderadas, principalmente en la zona Sur y en el Oeste de Malargüe. Es probable que las precipitaciones alcancen también la zona Centro. Las precipitaciones se extenderían hasta la medianoche del miércoles al jueves, y luego la nubosidad permanece sin precipitaciones.