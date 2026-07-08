8 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en Mendoza

La provincia de Mendoza presentará una jornada parcialmente nublada. Conocé el pronóstico extendido del tiempo.

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con el cielo seminublado a nublado durante prácticamente toda la jornada, con algunos claros temporarios.

Según el organismo, habrá viento Zonda de intensidad débil desde las 4 hasta las 20 en la precordillera. En Malargüe se prevén intensidades cercanas a 35 km/h. También podría presentarse Zonda débil en el Valle de Uspallata durante el mismo período. Circulación de viento norte débil en la franja Este provincial entre las 11 y las 18.

En alta montaña habrá cielo seminublado a nublado durante la mañana. A partir del mediodía se espera mal tiempo con precipitaciones moderadas, principalmente en la zona Sur y en el Oeste de Malargüe. Es probable que las precipitaciones alcancen también la zona Centro. Las precipitaciones se extenderían hasta la medianoche del miércoles al jueves, y luego la nubosidad permanece sin precipitaciones.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 20°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 2ºC.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Jueves 9 de julio: Parcialmente nublado con descenso de la temperatura con vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 15ºC | Mínima: 4ºC
  • Viernes 10 de julio: Mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Habrá vientos leves del sudeste. En cordillera habrá nevadas. Máxima: 15ºC | Mínima: 4ºC

Temas
Seguí leyendo

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio en Mendoza

La ola polar persiste en Mendoza y habrá cambios en la nubosidad durante el sábado

Una capacitación clave para saber cómo actuar ante una emergencia

Otra jornada bajo cero: la ola polar continuará este viernes en Mendoza

Continúa la ola polar y el frío intenso se mantendrá en toda Mendoza durante este jueves

Ola polar: el frío extremo llega a Mendoza con lluvias y viento sur

Julio arranca con nieve, viento y frío extremo: las zonas de Mendoza bajo alerta y qué recomienda Defensa Civil

Cómo estará el pronóstico del tiempo para este 30 de junio en Mendoza

Lee además
conoce como estara el pronostico del tiempo para este martes 7 de julio en mendoza

Conocé como estará el pronóstico del tiempo para este martes 7 de julio en Mendoza
Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 6 de julio en Mendoza

Las Más Leídas

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026.   video

Del "hacemos historia" al "¿qué pasó?": así vivió Egipto la remontada argentina

La Albiceleste volvió al Origin Hotel, donde concentró durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina cambió el chip y ya prepara la batalla contra Suiza

Pedro Miranda había pedido disculpas a las víctimas durante una entrevista con SITIO ANDINO. 

Polémica condena al oftalmólogo Pedro Miranda por 39 estafas

La tarotista marplatense compartió una lectura antes del partido frente a Egipto en el Mundial 2026y, tras la clasificación argentina, sus historias comenzaron a viralizarse.

Otra de brujas y visiones ¿Cómo sale la Selección y hasta dónde llega en el Mundial 2026?

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. video

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará y qué estación ampliarán