Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en Mendoza

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada con el cielo seminublado a nublado durante prácticamente toda la jornada, con algunos claros temporarios.

Según el organismo, habrá viento Zonda de intensidad débil desde las 4 hasta las 20 en la precordillera. En Malargüe se prevén intensidades cercanas a 35 km/h. También podría presentarse Zonda débil en el Valle de Uspallata durante el mismo período. Circulación de viento norte débil en la franja Este provincial entre las 11 y las 18.

En alta montaña habrá cielo seminublado a nublado durante la mañana. A partir del mediodía se espera mal tiempo con precipitaciones moderadas, principalmente en la zona Sur y en el Oeste de Malargüe. Es probable que las precipitaciones alcancen también la zona Centro. Las precipitaciones se extenderían hasta la medianoche del miércoles al jueves, y luego la nubosidad permanece sin precipitaciones.

Foto: Cristian Lozano Temperaturas promedio en el llano Máxima: 20°C .

. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2°C.

-2°C. Mínima (resto de la provincia): 2ºC. Pronóstico del tiempo extendido Jueves 9 de julio: Parcialmente nublado con descenso de la temperatura con vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 15ºC | Mínima: 4ºC

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura con vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Viernes 10 de julio: Mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Habrá vientos leves del sudeste. En cordillera habrá nevadas. Máxima: 15ºC | Mínima: 4ºC