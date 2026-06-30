Cómo estará el pronóstico del tiempo para este 30 de junio en Mendoza

Descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de junio en Mendoza. Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo indica que el frío continuará intensificándose en la provincia de Mendoza durante el comienzo de semana, de acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas. Para este martes 30 de junio, se espera una jornada con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas parciales. Habrá vientos moderados del noreste.

Según el organismo, el cielo estará despejado durante gran parte del día. A las 22, comenzará a aumentar la nubosidad en Malargüe, y se extenderá posteriormente al resto de la zona Sur y al resto de la provincia. Se prevén precipitaciones débiles de características invernales desde las 4 a 5 del miércoles. Se inician en Malargüe y se generalizan durante el amanecer hacia las zonas Este, Norte y Valle de Uco.

El viento será leve del norte entre las 12 y las 19 en la franja Este provincial. A partir de las 22 ingresará un frente frío desde el sur. Comenzará en la zona Sur y avanzará hacia el Norte y Este durante la medianoche y la 1 del miércoles, con velocidades estimadas entre 40 y 45 km/h.

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Temperaturas promedio en el llano Máxima: 13 a 16°C.

13 a 16°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -4 a -5°C.

-4 a -5°C. Mínima (resto de la provincia): 0 a -1°C. Pronóstico del tiempo extendido Miércoles 1 de julio: Mayormente nublad y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Los vientos serán moderados a fuertes del sector sur. Habrá nevadas en cordillera y sectores del lleno. Ingreso de masa de aire polar. Máxima: 7°C | Mínima: 1°C

Mayormente nublad y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Los vientos serán moderados a fuertes del sector sur. Habrá nevadas en cordillera y sectores del lleno. Ingreso de masa de aire polar. 7°C | 1°C Jueves 2 de julio: Frío y mayormente nublad con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del sector norte. Máxima: 6°C | Mínima: 1°C