Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 28 de junio en Mendoza

El tiempo en Mendoza (Plaza Independencia). Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo indica que el frío volverá a intensificarse en la provincia de Mendoza durante el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas. Para este domingo 28 de junio se espera una jornada con poca nubosidad, vientos del sector sur, descenso de la temperatura.

El organismo provincial indicó que las condiciones meteorológicas estarán dominadas por el ingreso de aire frío, lo que provocará que las temperaturas se mantengan por debajo de los registros de los últimos días.

Para el cierre del fin de semana, la temperatura máxima estimada será de 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta 1°C, consolidando un fin de semana de características invernales en Mendoza.

Pronóstico del tiempo extendido Lunes 29 de junio: poca nubosidad, vientos del sector sur, heladas matinales, descenso de la temperatura.

Máxima: 10°C | Mínima: 2°C Martes 30 de junio: poca nubosidad, vientos del sector sur, heladas matinales, poco cambio de la temperatura. Máxima: 11°C | Mínima: 1°C