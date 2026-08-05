5 de agosto de 2026
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Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este miércoles 5 de agosto en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con poca nubosidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este miércoles 5 de agosto en Mendoza.

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este miércoles 5 de agosto en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este miércoles 5 de agosto de 2026, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste.

Se prevé viento Zonda débil entre las 11:00 y las 21:00 hs. en toda la precordillera, el Valle de Uco y probablemente el Valle de Uspallata. En Malargüe y el sur de Malargüe será de intensidad moderada, con velocidades promedio de 40 km/h, prolongándose durante la madrugada del Jueves. Hacia la medianoche comenzará el ingreso de viento Sur en la zona Sur, extendiéndose durante la madrugada hacia la zona Norte y Este con velocidades permanentes entre 45 y 50 km/h.

En alta montaña, el cielo estará nublado durante toda la jornada. A partir de las 19:00 hs. se prevén precipitaciones, comenzando en la zona Sur y extendiéndose luego a las zonas Centro y Norte, con importantes nevadas en toda la zona.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 22°C.
  • Mínima (Malargüe): entre 2°C y 3°C.
  • Mínima (resto de la provincia): promedio de 9°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 6 de agosto: Algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento zonda en precordillera y en el llano. Nevadas en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 9°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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