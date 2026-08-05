Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este miércoles 5 de agosto en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este miércoles 5 de agosto de 2026, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste.
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con poca nubosidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este miércoles 5 de agosto de 2026, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste.
Se prevé viento Zonda débil entre las 11:00 y las 21:00 hs. en toda la precordillera, el Valle de Uco y probablemente el Valle de Uspallata. En Malargüe y el sur de Malargüe será de intensidad moderada, con velocidades promedio de 40 km/h, prolongándose durante la madrugada del Jueves. Hacia la medianoche comenzará el ingreso de viento Sur en la zona Sur, extendiéndose durante la madrugada hacia la zona Norte y Este con velocidades permanentes entre 45 y 50 km/h.
En alta montaña, el cielo estará nublado durante toda la jornada. A partir de las 19:00 hs. se prevén precipitaciones, comenzando en la zona Sur y extendiéndose luego a las zonas Centro y Norte, con importantes nevadas en toda la zona.
Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.