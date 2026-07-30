Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El tiempo en Mendoza presentará este viernes la llegada del viento Zonda a varios sectores durante la tarde. Aunque el pronóstico ya lo anticipaba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta y la elevó de amarilla a naranja, lo que implica un mayor nivel de intensidad de las ráfagas en el Gran Mendoza.
Foto: Captura SMN
Alerta naranja por viento Zonda en Mendoza: qué zonas abarca
Así lo informó el SMN a través de un nuevo parte publicado en su sitio oficial. Allí, el Gran Mendoza y el Valle de Uco aparecen bajo alerta naranja, lo que anticipa vientos con velocidades de entre 45 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. En ese sentido, el organismo advirtió que el fenómeno podría provocar una reducción significativa de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura.
Para el resto de la provincia rige una alerta amarilla. Según el organismo, el viento Zonda tendrá velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Por su parte, Defensa Civil difundió su parte diario. Desde las 5 de la mañana del viernes se espera que las primeras ráfagas lleguen a la superficie y se intensifiquen hacia las 20 en sectores de la precordillera, Malargüe, el sur de Malargüe, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la Zona Este. En el Gran Mendoza, el fenómeno tendría su mayor intensidad entre las 13 y las 14.
Posteriormente ingresará viento del sur desde las 16 en la Zona Sur y desde las 18 en la Zona Norte, con velocidades cercanas a los 50 km/h al momento de su ingreso, manteniéndose hasta alrededor de la medianoche.
Se espera que la temperatura mínima promedio en el llano sea de 9 °C, mientras que la máxima oscilará entre los 23 °C y 24 °C.
Tiempo en Mendoza: cómo será pronóstico del sábado
Sábado 1 de agosto: cielo parcialmente nublado y marcado descenso de la temperatura. Máxima: 15 °C | Mínima: 5 °C.