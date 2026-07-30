Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El tiempo en Mendoza presentará este viernes la llegada del viento Zonda a varios sectores durante la tarde. Aunque el pronóstico ya lo anticipaba, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) actualizó la alerta y la elevó de amarilla a naranja , lo que implica un mayor nivel de intensidad de las ráfagas en el Gran Mendoza .

Julio se despide de la provincia con un mes marcado por las nevadas récord en alta montaña , aunque el viento Zonda también dirá presente durante la tarde del viernes .

Así lo informó el SMN a través de un nuevo parte publicado en su sitio oficial. Allí, el Gran Mendoza y el Valle de Uco aparecen bajo alerta naranja , lo que anticipa vientos con velocidades de entre 45 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h . En ese sentido, el organismo advirtió que el fenómeno podría provocar una reducción significativa de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura .

Para el resto de la provincia rige una alerta amarilla . Según el organismo, el viento Zonda tendrá velocidades de entre 30 y 45 km/h , con ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

Por su parte, Defensa Civil difundió su parte diario. Desde las 5 de la mañana del viernes se espera que las primeras ráfagas lleguen a la superficie y se intensifiquen hacia las 20 en sectores de la precordillera, Malargüe, el sur de Malargüe, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la Zona Este. En el Gran Mendoza, el fenómeno tendría su mayor intensidad entre las 13 y las 14.

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Posteriormente ingresará viento del sur desde las 16 en la Zona Sur y desde las 18 en la Zona Norte, con velocidades cercanas a los 50 km/h al momento de su ingreso, manteniéndose hasta alrededor de la medianoche.

Se espera que la temperatura mínima promedio en el llano sea de 9 °C, mientras que la máxima oscilará entre los 23 °C y 24 °C.

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