El accidente vial en el Acceso Sur destapó un terrible hecho delictivo

El accidente vial ocurrido en la mañana de este jueves en el Acceso Sur de Guaymallén destapó una tremenda irregularidad en la entrega de un auto que estaba secuestrado en la Playa de la Municipalidad de Mendoza y que, al parecer, fue recuperado con un oficio falso.

Es que el Chevrolet Corsa que embistió un VW Polo debía estar secuestrado tras un acta de alcoholemia positiva , en tanto que su dueña falleció en el 2022, por lo que el hijo, al ver en los diarios el accidente vial, decidió denunciar la irregularidad.

De esta forma, mientras el conductor del Corsa quedó aprehendido (por provocar el accidente vial manejando ebrio) la Municipalidad de Capital aseguró que la falsificación se originó con un poder firmado por un escribano y que luego fue “aceptado” por una jueza de paz, por lo que luego se concretó la entrega

“La Municipalidad no decide la entrega de los vehículos, sino que únicamente recibe la documentación, la incorpora al expediente judicial y cumple la orden emitida por el juez”, explicó Mariela Espaltro, abogada de la Comuna.

Los detalles de la investigación originada por el accidente vial en el Acceso Sur

El siniestro ocurrió a las 6.30 de este jueves en el Acceso Sur a la altura del Chango Más, en Guaymallén, cuando un Chevrolet Corsa dominio NYG863 chocó de atrás a un VW Polo AI275VG.

El primero de estos autos era manejado por Lucas Germán Segura (34), quien tenía 2.15 gramos de alcohol en sangre, en tanto que el Polo estaba al mando de un joven de 23 años.

Tras el choque y mientras la policía iniciaba el proceso contravencional en contra de Segura, un hombre de 35 años denunció que el Corsa era propiedad de su madre fallecida en el 2022 y que debía estar en la Playa de Secuestro de Capital, pero que había sido sacado con un poder falso.

“Vi por televisión que ahora el auto participó de un accidente”, denunció el hombre, originando una investigación judicial al respecto.

La explicación de la Municipalidad de Mendoza

En la voz de sus abogados, la Municipalidad de Mendoza aseguró que actuó conforme a la Ley Provincial 8018 en la entrega.

“Un apoderado se presentó hace un año y medio con un poder otorgado por escritura pública que, a simple vista, cumplía con todos los requisitos legales. La documentación fue evaluada por una jueza de Paz, quien ordenó la restitución del automóvil tras verificar el cumplimiento de las formalidades y el pago de las multas y gastos correspondientes”, explicó la abogada de Capital.

La funcionaria remarcó que la Municipalidad “no decide la entrega de los vehículos, sino que únicamente recibe la documentación, la incorpora al expediente judicial y cumple la orden emitida por el juez”.

Además, señaló que el poder presentado estaba legalizado y registrado en el Colegio de Notarios, por lo que no existían elementos para detectar una irregularidad.

“Si se comprueba que hubo una falsificación o fraude en el poder, la Municipalidad realizará una denuncia penal para que la Fiscalía investigue el hecho”, agregó la letrada, remarcando que “el municipio no tuvo responsabilidad en la entrega del auto”.