Grave accidente vial genera demoras en el ingreso a la Ciudad de Mendoza

El siniestro ocurrió en una transitada esquina, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Un grave accidente vial entre un automóvil y una motocicleta dejó a un hombre con heridas de consideración este martes en la Ciudad de Mendoza . Como consecuencia del impacto, la moto terminó dentro de una acequia y su conductor debió ser asistido de urgencia antes de ser trasladado al hospital Central .

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Ituzaingó y Beltrán , en las inmediaciones del Área Fundacional. El choque también provocó importantes demoras en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, e specialmente para quienes circulaban por Beltrán hacia el centro.

Las primeras actuaciones indican que uno de los dos vehículos cruzó el semáforo en rojo , aunque por el momento no se pudo determinar cuál de los conductores fue el responsable, ya que el sistema semafórico de la esquina funciona correctamente. La investigación quedó a cargo de las autoridades.

El accidente vial involucró a una motocicleta y un Volkswagen Gol gris. A raíz de la colisión, el motociclista salió despedido y su rodado terminó dentro de una acequia ubicada en la esquina , por el que el damnificado sufrió importantes lesiones en la cintura y en una de sus piernas.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar, brindó las primeras asistencias y resolvió el traslado del herido al hospital Central, donde quedó internado para recibir atención médica.

El conductor del Volkswagen Gol no sufrió lesiones. Además, se informó que ambos involucrados son efectivos policiales y que los controles de alcoholemia practicados a los dos arrojaron resultado negativo.

Mientras trabajaban los servicios de emergencia y el personal policial, el tránsito permaneció parcialmente restringido, lo que generó largas demoras en el acceso a la Ciudad de Mendoza por el sector del Área Fundacional, principalmente sobre calle Beltrán, donde se registraron importantes congestiones vehiculares.