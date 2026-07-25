Choque fatal en Maipú: Jerónimo Allende quedó imputado y recuperó la libertad bajo fianza

El abogado penalista fue acusado por homicidio culposo agravado tras al accidente vial ocurrido en Maipú . La Fiscalía también le imputó haberse dado a la fuga y conducir con alcohol en sangre .

El abogado penalista y fundador de la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), Jerónimo Allende , fue imputado por homicidio culposo agravado ocasionado por la conducción de un vehículo automotor , además de los agravantes por darse a la fuga y conducir bajo los efectos del alcohol , luego de atropellar y provocar la muerte de un jubilado de 74 años en Maipú.

La decisión fue adoptada por el fiscal Tomás Guevara , quien además hizo lugar al pedido de recuperación de la libertad presentado por el abogado defensor Federico Ábalos . Como condición para continuar el proceso en libertad, Allende debió abonar una fianza de $7.000.000 .

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en la intersección de Ozamis Sur y la ruta provincial 60 , en la zona de Lunlunta , departamento de Maipú.

De acuerdo con la investigación, Allende conducía un Toyota Corolla blanco cuando embistió a Ernesto Flores, un jubilado de 74 años que falleció como consecuencia del impacto.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el abogado no detuvo la marcha tras el accidente. En cambio, se dirigió hasta la vivienda de su padre, donde dejó el vehículo, y regresó al lugar casi dos horas después acompañado por su hermano en otro automóvil.

Para entonces, el operativo policial ya se encontraba desplegado en la escena.

Dio positivo en el test de alcoholemia

Al regresar al lugar del hecho, personal de Tránsito Municipal le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Fuentes de la causa indicaron que el abogado había consumido fernet antes de ponerse al volante.

El vehículo quedó secuestrado y fue sometido a pericias por parte de Policía Científica, mientras que la Fiscalía continuará con la investigación para determinar la velocidad a la que circulaba el automóvil, la mecánica del impacto y las circunstancias de la fuga, aspectos considerados clave para el avance del expediente.

De referente en derecho animal a imputado en una causa penal

Hasta este fin de semana, Jerónimo Allende era una figura conocida en Mendoza por su trabajo en defensa de los animales.

Antes de ejercer la abogacía, intentó desarrollar una carrera como futbolista. Realizó las divisiones inferiores en Godoy Cruz, pasó por Defensa y Justicia y luego continuó en clubes mendocinos. Sin embargo, diversas lesiones en ambas rodillas frustraron ese proyecto y lo llevaron a estudiar Derecho.

Con el paso de los años se especializó en derecho animal y fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), organización desde la que impulsó rescates de caballos víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

Su trabajo tuvo repercusión en la Justicia mendocina, donde promovió causas que derivaron en resoluciones consideradas inéditas para la provincia, como el reconocimiento de equinos rescatados como seres sintientes y sujetos de derecho, además de impulsar una de las primeras condenas de cumplimiento efectivo por maltrato animal.

Ahora, su nombre quedó vinculado a una investigación penal por un siniestro vial con consecuencias fatales que continúa bajo la órbita del Ministerio Público.