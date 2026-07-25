25 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Maipú

Choque fatal en Maipú: Jerónimo Allende quedó imputado y recuperó la libertad bajo fianza

El fiscal lo imputó por homicidio culposo agravado, fuga y conducir alcoholizado. Tras pagar una fianza de $7 millones, recuperó la libertad mientras continúa la investigación.

&nbsp;El abogado Jerónimo Allende fue imputado por la justicia.

 El abogado Jerónimo Allende fue imputado por la justicia.

La decisión fue adoptada por el fiscal Tomás Guevara, quien además hizo lugar al pedido de recuperación de la libertad presentado por el abogado defensor Federico Ábalos. Como condición para continuar el proceso en libertad, Allende debió abonar una fianza de $7.000.000.

El accidente vial y la fuga

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en la intersección de Ozamis Sur y la ruta provincial 60, en la zona de Lunlunta, departamento de Maipú.

De acuerdo con la investigación, Allende conducía un Toyota Corolla blanco cuando embistió a Ernesto Flores, un jubilado de 74 años que falleció como consecuencia del impacto.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el abogado no detuvo la marcha tras el accidente. En cambio, se dirigió hasta la vivienda de su padre, donde dejó el vehículo, y regresó al lugar casi dos horas después acompañado por su hermano en otro automóvil.

Para entonces, el operativo policial ya se encontraba desplegado en la escena.

Dio positivo en el test de alcoholemia

Al regresar al lugar del hecho, personal de Tránsito Municipal le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Fuentes de la causa indicaron que el abogado había consumido fernet antes de ponerse al volante.

El vehículo quedó secuestrado y fue sometido a pericias por parte de Policía Científica, mientras que la Fiscalía continuará con la investigación para determinar la velocidad a la que circulaba el automóvil, la mecánica del impacto y las circunstancias de la fuga, aspectos considerados clave para el avance del expediente.

De referente en derecho animal a imputado en una causa penal

Hasta este fin de semana, Jerónimo Allende era una figura conocida en Mendoza por su trabajo en defensa de los animales.

Antes de ejercer la abogacía, intentó desarrollar una carrera como futbolista. Realizó las divisiones inferiores en Godoy Cruz, pasó por Defensa y Justicia y luego continuó en clubes mendocinos. Sin embargo, diversas lesiones en ambas rodillas frustraron ese proyecto y lo llevaron a estudiar Derecho.

Con el paso de los años se especializó en derecho animal y fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), organización desde la que impulsó rescates de caballos víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

Su trabajo tuvo repercusión en la Justicia mendocina, donde promovió causas que derivaron en resoluciones consideradas inéditas para la provincia, como el reconocimiento de equinos rescatados como seres sintientes y sujetos de derecho, además de impulsar una de las primeras condenas de cumplimiento efectivo por maltrato animal.

Ahora, su nombre quedó vinculado a una investigación penal por un siniestro vial con consecuencias fatales que continúa bajo la órbita del Ministerio Público.

Temas
Seguí leyendo

Salvaje pelea entre dos hombres en Maipú: uno fue apuñalado en el cuello

La justicia investiga a policías por los incidentes en Maipú

Giro inesperado en el caso del hombre que agredió brutalmente a su hijo

Discutió con su hijo y le dio un palazo en la cabeza: la víctima está grave

Serios incidentes en Maipú con policías heridos: mirá el video

Fin de la fuga: cayó el principal acusado del femicidio vinculado y del incendio en Maipú

Cae banda que asaltaba hombres tras engañarlos con una app de citas: dos detenidos

Terrible accidente en Luján de Cuyo con una mujer fallecida

Lee además
Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

Quién es el reconocido abogado que atropelló y mató a un peatón manejando alcoholizado
Tragedia vial en Maipú. 

Conductor alcoholizado causó una tragedia en Maipú

Las Más Leídas

Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña: preparan operativo para cuando reabra el paso. video

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Un operativo de rescate en alta montaña reveló una historia de infidelidad que nadie esperaba

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

Quién es el reconocido abogado que atropelló y mató a un peatón manejando alcoholizado

Terrible accidente vial en San Carlos con una mujer fallecida. 

Terrible accidente en Luján de Cuyo con una mujer fallecida