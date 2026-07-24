24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Luján de Cuyo

Choque y vuelco en Luján de Cuyo: murió una mujer

Un terrible accidente vial ocurrido en Ruta 40, en Luján de Cuyo, dejó a una mujer fallecida. La víctima viajaba como acompañante en un auto que volcó.

Terrible accidente vial en San Carlos con una mujer fallecida.&nbsp;

Terrible accidente vial en San Carlos con una mujer fallecida. 

 Por Pablo Segura

Una mujer de unos 30 años murió este viernes como consecuencia de un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3266, en Luján de Cuyo. La víctima viajaba como acompañante en un Volkswagen Golf que volcó por causas que son materia de investigación.

El siniestro se produjo cuando el automóvil circulaba de sur a norte y, por motivos que aún no fueron determinados, el conductor perdió el dominio del vehículo, provocando el vuelco. Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer -identificada como Mariela Salas- falleció en el lugar.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Policía de Mendoza y distintos equipos de rescate llegaron hasta la escena para asistir a los ocupantes y realizar las primeras actuaciones. Por su parte, un hombre de unos 40 años -identificado como Ramón Leal- fue asistido y trasladado, en grave estado de salud, al hospital Lagomaggiore.

Investigan las causas del accidente vial en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió alrededor de las 13.15 y demandó la intervención del personal policial de distintas jurisdicciones. De acuerdo con la información oficial, el Volkswagen Golf circulaba por la Ruta Nacional 40 cuando a la altura del kiómetro 3256 el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la acompañante murió en el lugar antes de poder ser trasladada a un centro asistencial. En tanto, el conductor quedó internado en grave estado de salud. Ambos damnificados están domiciliados en Santa Rosa, dijeron fuentes policiales.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial, Bomberos, efectivos de la jurisdicción y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los peritos realizaron las tareas correspondientes para establecer las causas del accidente vial, mientras la Justicia avanza con la investigación del hecho ocurrido en Ugarteche, Luján de Cuyo.

Temas
Seguí leyendo

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi

Quién es el reconocido abogado que atropelló y mató a un peatón manejando alcoholizado

Atención: buscan familia para la adopción de dos hermanas adolescentes

Conductor alcoholizado causó una tragedia en Maipú

Qué resolvió la Justicia con la conductora que atropelló a una niña de 11 años

Nuevos pedidos de captura por el brutal homicidio de Polvaredas

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

In fraganti: intentaron robar en la Sexta Sección y los detuvieron

Lee además
La víctima tenía apenas 20 días de vida. 

Investigan la muerte de un bebé en Luján: las hipótesis

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa
LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia vial en Maipú. 

Conductor alcoholizado causó una tragedia en Maipú

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal video

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza

El turismo se hace sentir en el Aeropuerto de Mendoza: ya no llegan solo por el vino video

Lo que más sorprende a los turistas que llegan a Mendoza ya no está en las bodegas