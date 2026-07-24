Choque y vuelco en Luján de Cuyo: murió una mujer

Una mujer de unos 30 años murió este viernes como consecuencia de un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3266, en Luján de Cuyo . La víctima viajaba como acompañante en un Volkswagen Golf que volcó por causas que son materia de investigación.

El siniestro se produjo cuando el automóvil circulaba de sur a norte y, por motivos que aún no fueron determinados, el conductor perdió el dominio del vehículo, provocando el vuelco. Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer -identificada como Mariela Salas- falleció en el lugar.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Policía de Mendoza y distintos equipos de rescate llegaron hasta la escena para asistir a los ocupantes y realizar las primeras actuaciones. Por su parte, un hombre de unos 40 años -identificado como Ramón Leal- fue asistido y trasladado, en grave estado de salud, al hospital Lagomaggiore.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.15 y demandó la intervención del personal policial de distintas jurisdicciones. De acuerdo con la información oficial, el Volkswagen Golf circulaba por la Ruta Nacional 40 cuando a la altura del kiómetro 3256 el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la acompañante murió en el lugar antes de poder ser trasladada a un centro asistencial. En tanto, el conductor quedó internado en grave estado de salud. Ambos damnificados están domiciliados en Santa Rosa, dijeron fuentes policiales.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial, Bomberos, efectivos de la jurisdicción y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los peritos realizaron las tareas correspondientes para establecer las causas del accidente vial, mientras la Justicia avanza con la investigación del hecho ocurrido en Ugarteche, Luján de Cuyo.