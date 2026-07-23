23 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

La conductora que atropelló a una niña de 11 años en Tupungato recuperó la libertad

La mujer de 23 años, imputada por lesiones graves culposas agravadas por conducir en estado de ebriedad, fue liberada. Qué consideró la y cómo continúa la investigación.

Entre las medidas pendientes figuran una pericia mecánica al vehículo involucrado

Entre las medidas pendientes figuran una pericia mecánica al vehículo involucrado

La mujer, identificada como Jennifer Vargas, había sido detenida pocos minutos después del hecho y posteriormente fue imputada por el fiscal Jorge Quiroga por el delito de lesiones graves culposas agravadas por conducir en estado de ebriedad.

Por qué la Justicia decidió liberarla

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la decisión se tomó luego de determinar que la imputada no posee antecedentes penales y que no existió riesgo de fuga, ya que permaneció a disposición de la Justicia tras el siniestro.

No obstante, la causa continúa su curso. Entre las medidas pendientes figuran una pericia mecánica al vehículo involucrado y otras diligencias destinadas a esclarecer por completo la mecánica del accidente. "Queda realizar una pericia mecánica en el vehículo y otras medidas", indicaron fuentes cercanas al expediente.

Cómo ocurrió el accidente en Tupungato

El siniestro ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, la conductora embistió a la niña de 11 años y a su madre, quien también resultó herida y sufrió lesiones en una de sus piernas.

La niña fue trasladada de inmediato al hospital pediátrico Humberto Notti para recibir atención especializada.

La niña fue trasladada de inmediato al hospital pediátrico Humberto Notti para recibir atención especializada.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas en el lugar. Debido a la gravedad de las lesiones de la menor, se dispuso su traslado inmediato al hospital pediátrico Humberto Notti para recibir atención especializada.

Durante las actuaciones judiciales se confirmó que Jennifer Vargas presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho. Asimismo, trascendió que la conductora abandonó el lugar inmediatamente después del accidente para resguardar su integridad física, ya que, según la investigación, algunas personas intentaban agredirla. Poco después fue localizada, demorada y puesta a disposición de la Justicia.

En tanto, personal policial realizó las pericias correspondientes para reconstruir la dinámica del siniestro y establecer con precisión cómo se produjo el atropello.

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