14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Nueva red cloacal en Tupungato: dónde se realiza y cuántas familias alcanzará

El Municipio de Tupungato también realizará las conexiones domiciliarias y la limpieza de las cámaras existentes, con una inversión cercana a los 70 millones de pesos.

Comenzó una nueva red cloacal en Tupungato.

Comenzó una nueva red cloacal en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En el departamento de Tupungato comenzó una nueva obra de servicios públicos destinada a mejorar el sistema cloacal y beneficiar a más de 100 familias de los barrios 8 de Noviembre, Solares de Correa y sectores cercanos.

Los trabajos buscan brindar una solución a los problemas que atraviesan los vecinos de la zona, donde existen pozos sépticos saturados, desbordes y conexiones realizadas sin autorización municipal.

Cómo será la nueva red cloacal en Tupungato

La obra contempla la conducción de los líquidos cloacales desde el punto de empalme del barrio 8 de Noviembre hasta la red madre ubicada en calle Los Ceibos, en el barrio Solares de Correa. Para ello, se instalará una cañería de PVC de 160 milímetros de diámetro, que tendrá una extensión aproximada de 867 metros.

La traza atravesará una propiedad privada, calle Orlando Gottardini y una servidumbre de calle Correa. Además, será necesaria la construcción de ocho cámaras especiales con bocas de registro, junto con las correspondientes conexiones a las redes existentes.

Los materiales y accesorios necesarios fueron adquiridos mediante un proceso licitatorio y se ajustan a las características técnicas del proyecto.

Más de 100 familias serán beneficiadas en Tupungato

Una vez finalizados los empalmes, la Municipalidad de Tupungato llevará adelante las conexiones domiciliarias correspondientes a las propiedades ubicadas sobre la traza de la nueva red.

El intendente Gustavo Aguilera explicó que también se está realizando la limpieza de las cámaras existentes en el barrio 8 de Noviembre para poder vincularlas con el nuevo ramal. “Ahora estamos haciendo toda la limpieza de cada una de las cámaras existentes del barrio 8 de Noviembre y su futura conexión a este ramal”, detalló el jefe comunal.

Aguilera indicó que la obra permitirá incorporar inicialmente 90 conexiones domiciliarias, aunque se prevé que, en el corto plazo, se sumen alrededor de 15 familias más pertenecientes a loteos y fraccionamientos cercanos. “Es una obra que se debía hacer hace mucho tiempo, aproximadamente hace más de 15 años. Para nosotros es muy importante porque los pozos sépticos del barrio ya habían comenzado a saturarse”, sostuvo.

La inversión y los trabajos municipales

El intendente precisó que la limpieza de las cámaras de registro existentes representa una inversión cercana a los 70 millones de pesos. Además, destacó que la ejecución de los trabajos cuenta con mano de obra municipal, lo que permite avanzar con las diferentes etapas del proyecto.

La ampliación de la red cloacal permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos, proteger la salud pública, evitar la contaminación y acompañar el crecimiento y la revalorización de los barrios beneficiados.

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