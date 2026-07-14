Godoy Cruz construirá la Ciudad del Vino y un nuevo estacionamiento

Godoy Cruz da un nuevo paso hacia la concreción de uno de los proyectos más ambiciosos de su historia. En este marco, la municipalidad lanzó la Licitación Pública Nº 1086/2026 para la ejecución del proyecto "Complejo Arizu: Proyecto de la Ciudad del Vino y Proyecto de Estacionamiento" . Se trata de una iniciativa que transformará el histórico predio de la ex Bodega Arizu en un polo de innovación, turismo y cultura vinculado al mundo del vino.

Cabe destacar que, la apertura de sobres se realizará el 10 de agosto, a las 10.00 horas, en la sede municipal de Perito Moreno 72 . En tanto, la obra demandará una inversión oficial superior a $14.400 millones . Por lo que, constituye una de las intervenciones más importantes previstas para la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico del departamento.

La Ciudad del Vino busca recuperar uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Mendoza para convertirlo en un espacio de referencia nacional e internacional. El proyecto combinará la historia de la vitivinicultura con la innovación tecnológica. Ge esta manera, se generará un nuevo atractivo turístico y un motor para el desarrollo económico local.

En este sentido, e l intendente Diego Costarelli afirmó: "La Ciudad del Vino representa un antes y un después para Godoy Cruz. Estamos recuperando un patrimonio histórico para convertirlo en un espacio que proyecte nuestra identidad vitivinícola hacia el futuro, con innovación, tecnología y oportunidades de desarrollo económico y turístico".

Además, agregó: "Hoy el Espacio Arizu ya es escenario de grandes eventos. Esta obra nos permitirá consolidarlo como el centro enoturístico y tecnológico más importante de la Argentina, generando empleo, atrayendo inversiones y potenciando el turismo durante todo el año".

Una experiencia única para descubrir la cultura del vino

Es importante resaltar que, la propuesta invitará a vecinos y turistas a vivir una experiencia inmersiva. Aquí, la historia, el patrimonio y la tecnología se integrarán en un mismo recorrido. Entonces habrá instalaciones artísticas, hologramas, realidad aumentada, inteligencia artificial, proyecciones 3D y sonido especializado. También contará con experiencias sensoriales que permitirán descubrir la riqueza de la cultura vitivinícola argentina, con especial protagonismo de Mendoza.

Además, el complejo ofrecerá salas para exposiciones temporarias, espacios gastronómicos, actividades culturales y eventos durante todo el año. A ello se sumarán herramientas digitales, como una aplicación para realizar visitas auto guiadas en distintos idiomas, ampliando la experiencia de cada visitante.

Más infraestructura para una nueva etapa del Complejo Arizu en Godoy Cruz

Por otra parte, la licitación incluye la construcción de un estacionamiento que acompañará el crecimiento del predio. De tal manera que, mejorará la infraestructura para recibir eventos de gran convocatoria y a miles de visitantes.

Con este nuevo avance, Godoy Cruz reafirma su apuesta por recuperar el patrimonio, impulsar el turismo y posicionar al Complejo Arizu como un ícono de la vitivinicultura, la innovación y el desarrollo de Mendoza.