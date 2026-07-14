14 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz construirá la Ciudad del Vino y un nuevo estacionamiento

Godoy Cruz busca consolidar al Complejo Arizu como un motor turístico y económico, capaz de atraer visitantes durante todo el año.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz da un nuevo paso hacia la concreción de uno de los proyectos más ambiciosos de su historia. En este marco, la municipalidad lanzó la Licitación Pública Nº 1086/2026 para la ejecución del proyecto "Complejo Arizu: Proyecto de la Ciudad del Vino y Proyecto de Estacionamiento". Se trata de una iniciativa que transformará el histórico predio de la ex Bodega Arizu en un polo de innovación, turismo y cultura vinculado al mundo del vino.

Cabe destacar que, la apertura de sobres se realizará el 10 de agosto, a las 10.00 horas, en la sede municipal de Perito Moreno 72. En tanto, la obra demandará una inversión oficial superior a $14.400 millones. Por lo que, constituye una de las intervenciones más importantes previstas para la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico del departamento.

Una obra que proyecta a Godoy Cruz hacia el futuro

La Ciudad del Vino busca recuperar uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Mendoza para convertirlo en un espacio de referencia nacional e internacional. El proyecto combinará la historia de la vitivinicultura con la innovación tecnológica. Ge esta manera, se generará un nuevo atractivo turístico y un motor para el desarrollo económico local.

En este sentido, el intendente Diego Costarelli afirmó: "La Ciudad del Vino representa un antes y un después para Godoy Cruz. Estamos recuperando un patrimonio histórico para convertirlo en un espacio que proyecte nuestra identidad vitivinícola hacia el futuro, con innovación, tecnología y oportunidades de desarrollo económico y turístico".

Además, agregó: "Hoy el Espacio Arizu ya es escenario de grandes eventos. Esta obra nos permitirá consolidarlo como el centro enoturístico y tecnológico más importante de la Argentina, generando empleo, atrayendo inversiones y potenciando el turismo durante todo el año".

Una experiencia única para descubrir la cultura del vino

Es importante resaltar que, la propuesta invitará a vecinos y turistas a vivir una experiencia inmersiva. Aquí, la historia, el patrimonio y la tecnología se integrarán en un mismo recorrido. Entonces habrá instalaciones artísticas, hologramas, realidad aumentada, inteligencia artificial, proyecciones 3D y sonido especializado. También contará con experiencias sensoriales que permitirán descubrir la riqueza de la cultura vitivinícola argentina, con especial protagonismo de Mendoza.

Además, el complejo ofrecerá salas para exposiciones temporarias, espacios gastronómicos, actividades culturales y eventos durante todo el año. A ello se sumarán herramientas digitales, como una aplicación para realizar visitas auto guiadas en distintos idiomas, ampliando la experiencia de cada visitante.

Más infraestructura para una nueva etapa del Complejo Arizu en Godoy Cruz

Por otra parte, la licitación incluye la construcción de un estacionamiento que acompañará el crecimiento del predio. De tal manera que, mejorará la infraestructura para recibir eventos de gran convocatoria y a miles de visitantes.

Con este nuevo avance, Godoy Cruz reafirma su apuesta por recuperar el patrimonio, impulsar el turismo y posicionar al Complejo Arizu como un ícono de la vitivinicultura, la innovación y el desarrollo de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

El Metrotranvía sigue creciendo: anunciaron cuándo llegará a Parque Benegas y qué se viene después

Construir o refaccionar: cómo están los precios en General Alvear

La obra esperada durante 15 años que cambiará la vida de más de 100 familias

Un legado que sigue creciendo: conocé al Ballet Ucraniano KIEV

El operativo que brinda comida y alojamiento a personas en situación de calle

El felino más amenazado de América reaparece en el Sur de Mendoza

Esta semana, un nuevo frente del oeste traerá nevadas a la cordillera mendocina

Mide 100 metros y pesa 430 toneladas: el gigantesco convoy que recorrió el país para llegar a Mendoza

Lee además
Una pequeña sufrió graves quemaduras tras un accidente doméstico en Godoy Cruz.

Desesperación en Godoy Cruz por el grave accidente que dejó a una niña con quemaduras
un municipio del gran mendoza, entre los diez mejores del pais para criar hijos

Un municipio del Gran Mendoza, entre los diez mejores del país para criar hijos
LO QUE SE LEE AHORA
Venta materiales de la construcción en General Alvear video

Construir o refaccionar: cómo están los precios en General Alvear

Las Más Leídas

Temporal extremo en Mendoza: preven hasta 3 metros de nieve en alta montaña y viento Zonda.

Alerta por nieve en Mendoza: prevén un temporal sin precedentes

El accidente vial causó conmoción en Tunuyán. 

Choque fatal en Tunuyán: una mujer murió y otra está internada

Nieve en la cordillera malargüina.

Esta semana, un nuevo frente del oeste traerá nevadas a la cordillera mendocina

El percarbonato de sodio se convirtió en la nueva estrella de la limpieza del hogar video

El "polvo mágico" de la limpieza: qué es el percarbonato de sodio y por qué cada vez más personas lo usan en sus casas

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión de 41 años sufrió lesiones.

Así fue la peligrosa maniobra que terminó en un grave accidente en Alta Montaña