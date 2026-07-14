14 de julio de 2026
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San Pedro del Atuel

San Pedro del Atuel: 48 bailarines integran el Ballet Ucraniano KIEV

El grupo se prepara en el Polideportivo de San Pedro del Atuel y continúa transmitiendo una tradición marcada por la danza, la identidad y el respeto por sus antepasados.

Ballet de Ucrania en San Pedro del Atuel.

Ballet de Ucrania en San Pedro del Atuel.

Se trata de un conjunto artístico único por sus características en la provincia de Mendoza, que proyecta el nombre del distrito en diferentes escenarios de la región.

Danza, pasión y respeto por sus raíces

Ritmo, talento, destreza y pasión son algunos de los elementos que caracterizan a este grupo de bailarines. A ello se suma un profundo respeto por sus ancestros y por las tradiciones de la comunidad ucraniana.

Con sus coreografías y coloridas presentaciones, el ballet logra conquistar al público y generar entusiasmo en cada espectáculo. El Ballet Ucraniano KIEV ya se convirtió en un clásico de los festejos patronales de Carmensa, donde año tras año es una de las propuestas artísticas más esperadas.

Un legado que continúa creciendo en San Pedro del Atuel

Actualmente, el ballet se encuentra dirigido por los profesores Natalia Fit y Kevin Araya, quienes trabajan para darle continuidad al legado iniciado por los formadores del conjunto.

El grupo está integrado por 48 bailarines de San Pedro del Atuel y zonas cercanas, quienes ensayan de manera constante para perfeccionar sus coreografías y mantener viva esta expresión cultural. A través de la danza, el Ballet Ucraniano KIEV continúa representando a Carmensa y a General Alvear, llevando su identidad, su historia y sus tradiciones a cada escenario.

Ballet de Ucrania en San Pedro del Atuel

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