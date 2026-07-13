13 de julio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

La Ciudad de Mendoza quedó quinta entre las mejores localidades del país para la primera infancia

La capital mendocina fue reconocida en un listado elaborado por la Fundación Bunge y Born, que evalúa las condiciones para el desarrollo de niños de hasta 5 años.

La Ciudad de Mendoza quedó quinta entre las mejores localidades del país para la primera infancia

La Ciudad de Mendoza quedó quinta entre las mejores localidades del país para la primera infancia

Prensa Municipalidad de Ciudad de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza fue reconocida entre las diez mejores ciudades de la Argentina para criar a un niño, de acuerdo con los resultados del índice NIDO, que analiza aspectos relacionados a la salud, educación, espacios verdes y contexto socioeconómico. Se trata de una herramienta desarrollada por la Fundación Bunge y Born que analiza las condiciones para el desarrollo integral de la primera infancia en localidades de más de 100.000 habitantes.

“Queremos que la Ciudad de Mendoza sea el mejor lugar para crecer. Por eso trabajamos con una mirada transversal, poniendo a las infancias en el centro de cada política pública, porque garantizar las mejores oportunidades desde los primeros años es la base para construir una sociedad más justa e inclusiva. Este reconocimiento reafirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir consolidando un proyecto de Ciudad pensado para las próximas generaciones”, expresó el intendente Ulpiano Suarez.

De qué se trata el índice NIDO para la crianza

En el ranking nacional, la capital mendocina ocupa el quinto lugar, consolidándose como una de las ciudades con mejores oportunidades para niñas y niños de hasta 5 años. El listado está encabezado por la Ciudad de Buenos Aires y también incluye a Vicente López, Rafaela, Olavarría, Junín, Paraná, Rosario y Río Cuarto.

El índice NIDO ofrece una mirada integral sobre el desarrollo infantil al combinar información vinculada a cuatro dimensiones fundamentales:

  • Salud,
  • Educación,
  • Contexto socioeconómico, y
  • Disponibilidad de espacios verdes.
El intendente Ulpiano Suarez celebró el logro.

El intendente Ulpiano Suarez celebró el logro.

Cada una de estas variables tiene un peso específico dentro de la evaluación y permite construir un panorama sobre las condiciones en las que crecen los niños y niñas en cada ciudad. Una de las principales innovaciones de esta herramienta es que presenta los datos con un alto nivel de detalle territorial.

A través de una plataforma interactiva y de acceso público, es posible consultar información por barrios e incluso por manzanas, lo que facilita identificar fortalezas y desafíos en cada sector urbano. La elaboración del índice reúne información proveniente de distintas fuentes oficiales, entre ellas el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, registros educativos, indicadores sanitarios y relevamientos sobre espacios verdes, con el objetivo de ofrecer una radiografía precisa de las oportunidades de desarrollo durante los primeros años de vida.

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