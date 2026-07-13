El Gobierno de Mendoza aprobó anticipos de coparticipación a distintos municipios

El Gobierno de Mendoza oficializó el otorgamiento de anticipos financieros a las municipalidades de General Alvear, Ciudad de Mendoza y Santa Rosa , mediante decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial. Se trata de adelantos de recursos de Coparticipación Municipal .

Esto se da en medio de la caída de la recaudación , lo que tiene impacto en las comunas, que dependen en buena medida de la coparticipación que distribuye la Provincia. En este contexto, los intendentes adoptan diversas estrategias para intentar blindarse, entre ellas, adelantos financieros, recálculo de gastos, congelamiento de salarios políticos, entre otras medidas aplicas por los intentendes.

Los anticipos se enmarcan en la Ley de Administración Financiera N° 8706 , que contempla la posibilidad de adelantar dinero a las comunas. En los tres casos, el Ejecutivo dispuso que los municipios deberán devolver los montos recibidos más los intereses calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15% .

El reintegro se realizará mediante la retención automática de los fondos de coparticipación correspondientes a la segunda quincena de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026.

General Alvear : recibirá un anticipo de $400 millones (decreto 889).

: recibirá un anticipo de $400 millones (decreto 889). Ciudad de Mendoza : $1.150 millones (decreto 1110).

: $1.150 millones (decreto 1110). Santa Rosa: $200 millones (decreto 1196).

Distribución de fondos a los municipios

Además, este lunes, a través, de la resolución 150 se oficializó la distribución de los recursos correspondientes a la segunda quincena de junio de 2026 para los municipios, con transferencias por $44.605.786.371 en concepto de participación municipa. La normativa también fijó los índices de distribución de las regalías petrolíferas y gasíferas, conforme al régimen establecido por la Ley 6396 y sus normas complementarias.

El Gobierno, a su vez, dispuso una serie de retenciones sobre esos fondos por un total de $14.247.825.727. Ese dinero será destinado a cancelar el 90% de las obligaciones que las comunas mantienen con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Caja de Seguro Mutual y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), correspondientes a los aportes personales y contribuciones patronales de los salarios de junio y del primer medio aguinaldo de 2026.

La resolución también contempla descuentos específicos para algunos municipios. En el caso de Godoy Cruz, se retendrán $71.604,74 para amortizar capital e intereses de una refinanciación de deuda. A Las Heras se le descontarán $375 millones para cancelar parte del anticipo financiero otorgado mediante el Decreto 275/26. Además, se retendrán $621,3 millones a distintos municipios para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mientras que Luján de Cuyo aportará $10,4 millones destinados al fideicomiso de los fondos por resarcimiento de la Promoción Industrial.

El Ejecutivo autorizó la distribución de $4.396.826.831 correspondientes al Financiamiento Educativo, $1.083.333 del Fondo Compensador y un subsidio de $2.800.999.422 para Guaymallén, previsto en la Ley 6396 para compensar a los municipios con menor participación per cápita.

Acuerdo del Gobierno con Nación para acceder a un anticipo

En mayo pasado, el Gobierno ratificó el convenio firmado con el Estado nacional que le permitirá acceder a un anticipo financiero de fondos. Según indicó la Provincia, esto fortalecerá la administración de los recursos y adelantará inversiones clave para el desarrollo.

El convenio establece un anticipo financiero por un total de $325.000 millones, desembolsado en tres tramos: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026. En cuanto al destino de dichos, desde la Provincia indicaron que serán: mejora en los plazos de pago a proveedores, adelanto de inversiones estratégicas, cobertura de desfasajes estacionales y sostenimiento del sistema de transporte público.