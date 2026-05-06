El Gobierno de Mendoza oficializó la firma del acuerdo con Nación para acceder a un anticipo de fondos. Foto: Yemel Fil

El Gobierno de Mendoza ratificó el convenio firmado con el Estado nacional que le permitirá acceder a un anticipo financiero de fondos por hasta $325.000 millones. Según indicó la Provincia, esto fortalecerá la administración de los recursos y adelantará inversiones clave para el desarrollo.

El acuerdo, firmado el 17 de abril entre la Provincia y la Secretaría de Hacienda de la Nación, fijó las condiciones para el otorgamiento de estos recursos, que corresponden a adelantos de la coparticipación federal de impuestos . De acuerdo al decreto 775, publicado este miércoles en el boletín oficial, se trata de asistencia transitoria destinada a cubrir necesidades financieras de corto plazo .

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Con esto, el Gobierno apunta a "aprovechar condiciones de financiamiento favorables , que permitirán gestionar la ejecución de gastos dentro del ejercicio fiscal".

El convenio establece un anticipo financiero por un total de $325.000 millones, que será desembolsado en tres tramos : $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto de 2026.

El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, significativamente inferior a las tasas vigentes en el mercado financiero, en el cual, por ejemplo, la tasa activa cartera general del Banco Nación se ubica actualmente en torno al 26,4%.

image.png Javier Milei.

La devolución del capital se realizará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026, mientras que los intereses se abonarán una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la Provincia.

Destino de los fondos

El Gobierno indicó que estos fondos podrán destinarse a:

Mejora en los plazos de pago a proveedores : si bien los niveles de deuda con proveedores se mantienen en línea con los últimos años, el financiamiento permitirá acortar plazos de pago de aquellas reparticiones que presenten niveles de deuda superiores al promedio, contribuyendo a reducir los costos financieros que enfrenta la provincia.

: si bien los niveles de deuda con proveedores se mantienen en línea con los últimos años, el financiamiento permitirá acortar plazos de pago de aquellas reparticiones que presenten niveles de deuda superiores al promedio, contribuyendo a reducir los costos financieros que enfrenta la provincia. Adelanto de inversiones estratégicas : iniciar gastos de capital previstos para ser financiados por organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de esperar la finalización de los procesos administrativos correspondientes.

: iniciar gastos de capital previstos para ser financiados por organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de esperar la finalización de los procesos administrativos correspondientes. Cobertura de desfasajes estacionales : atender el descalce temporal entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil en el primer trimestre del año, asociada a la evolución de la actividad económica.

: atender el descalce temporal entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil en el primer trimestre del año, asociada a la evolución de la actividad económica. Sostenimiento del sistema de transporte público: mitigar el impacto transitorio del aumento en los costos del sector, vinculado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo.

La Provincia encuadró la operación dentro de lo previsto por la Ley de Administración Financiera N° 8706, que establece que este tipo de instrumentos de corto plazo no se consideran deuda pública, siempre que sean cancelados dentro del mismo ejercicio.