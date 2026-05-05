Avanza la causa contra Marcelo D'Agostino con un pedido de investigación por falso testimonio de un testigo

La investigación judicial contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino , registró avances en las últimas horas con la incorporación de un nuevo testimonio . En este contexto, la querella solicitó que se investigue por presunto falso testimonio a un testigo presentado por la defensa del exfuncionario.

El testigo, exmarido de la denunciante y padre de su hijo , declaró este lunes mediante videoconferencia desde la provincia de Entre Ríos, ante la fiscal de género Valeria Bottini . Su testimonio fue ofrecido por la defensa de D'Agostino con el objetivo de cuestionar la veracidad del relato de la víctima.

Durante su exposición, el hombre refirió antecedentes de situaciones conflictivas con la denunciante y buscó describir un supuesto patrón de conducta vinculado a reacciones agresivas ante conflictos personales.

Su testimonio fue ofrecido por la defensa de D'Agostino con el objetivo de cuestionar la veracidad del relato de la víctima.

En este sentido, la defensa del imputado buscó demostrar bajo el testimonio del testigo un patrón de conducta en la denunciante, referido a que "cuando se siente despechada, desairada o rechazada realiza agresiones con fines de venganza y gananciales".

Según la estrategia defensiva, la declaración apuntó a sostener que la mujer habría incurrido en prácticas como el uso de perfiles falsos en redes sociales para desacreditar a terceros, algo que la denunciante negó en su presentación judicial.

La querella cuestionó el testimonio y presentó pruebas

En respuesta, la abogada de la denunciante, María Elena Quintero, presentó documentación judicial con el objetivo de desacreditar la declaración del testigo y solicitó formalmente que se investigue su conducta por posible falso testimonio.

De acuerdo con el escrito presentado ante la fiscalía, el testimonio contiene un "cúmulo de aseveraciones contrarias a la verdad histórica, respuestas evasivas y un ‘no recuerdo’ selectivo", lo que, según la letrada, evidencia un interés personal en el resultado del proceso y una relación conflictiva previa con la denunciante.

Contradicciones y "memoria selectiva"

La querella señaló una serie de contradicciones en el relato del testigo. Entre ellas, destacó que el hombre afirmó no conocer a D'Agostino, aunque brindó detalles sobre él y refirió comunicaciones que luego dijo haber "inventado", pese a que (siempre según la presentación) existen pruebas que indican lo contrario.

Asimismo, se cuestionó que evitara responder sobre hechos que podrían comprometerlo, alegando falta de memoria en ciertas situaciones, mientras recordaba con precisión episodios negativos atribuidos a la denunciante. Este comportamiento fue calificado por la defensa como un caso de "memoria selectiva intencional".

Apertura año judicial 2023, dagostino.jpg En la misma línea expuso las contradicciones del testigo, a partir de él negó conocer a Marcelo D'Agostino. Foto: Yemel Fil

En este sentido, la abogada aportó como prueba una serie de expedientes judiciales que exponen ciertas situaciones de violencia que involucran a la mujer con su excónyuge y padre de su hijo. Según la presentación, estos antecedentes contradicen la imagen que el testigo intentó presentar de sí mismo como "víctima pasiva".

Entre ellos, figuran actuaciones en el fuero de familia vinculadas a denuncias por violencia, medidas de restricción y registros de intervenciones policiales en el domicilio que compartía la expareja.

También se adjuntaron informes psicológicos que darían cuenta de consecuencias derivadas de situaciones de violencia, en un sentido opuesto al relato del testigo.

Las contradicciones del testigo según la querella

En la misma línea expuso las contradicciones del testigo, a partir de él negó conocer a D'Agostino y que no poseen ninguna causa en trámite con la denunciante.

Es así como, según la abogada defensora, el hombre dijo que no conocía al imputado, pero sabía detalles sobre él, transmitió un mensaje suyo, dijo que el mensaje lo "inventó" pero hay pruebas de que repitió frases concretas.

Por otra parte, evitó contar hechos que lo comprometen: dijo "no recuerdo" en acciones clave, pero si recordó cosas negativas sobre la víctima. Ésto fue interpretado por la defensa como "memoria selectiva de manera intencional".

Durante su declaración, el testigo describió a la mujer como "violenta2 y "agresiva", atribuyéndole distintos episodios. Sin embargo, la abogada Quintero sostuvo que esa construcción "es objetivamente falsa y queda desvirtuada por las constancias judiciales incorporadas".

"La afirmación del testigo de que la víctima sería 'violenta' y de que él habría sido víctima pasiva no sólo carece de respaldo, sino que es contraria a la verdad fijada en sede judicial", explicó Quintero.

Pedido de investigación por falso testimonio

En su presentación, la querella sostuvo que el testigo habría incurrido en afirmaciones falsas y omisiones deliberadas con el objetivo de beneficiar al imputado. En ese marco, solicitó que se evalúe su conducta en el marco del delito de falso testimonio.

"La selectividad mnemónica, esto es precisión sobre hechos lesivos a la víctima, amnesia sobre hechos comprometedores para su propia posición, no es producto del azar; es indicio vehemente de testimonio acomodado y dirigido", argumentó Quintero.

Además, agregó que el testigo afirmó falsamente y calló la verdad en perjuicio de la víctima, en este caso, para procurar la impunidad del imputado. "Ningún padre que sostiene auténticamente que la madre es violenta deja a su hijo, durante diecisiete años, conviviendo con ella; y, a la inversa, ningún padre que prioriza el bienestar del hijo se ausenta laboralmente".

Con la incorporación de nuevos testimonios y la presentación de documentación cruzada, la causa contra Marcelo D'Agostino suma un nuevo foco de conflicto que desplaza la atención hacia la credibilidad de los testigos. El planteo de la querella, que pide investigar un posible falso testimonio, abre un frente paralelo dentro del expediente y podría incidir en la valoración probatoria por parte de la fiscalía.