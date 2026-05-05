5 de mayo de 2026
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Red social

Redes sociales en rojo: el Gobierno y Javier Milei enfrentan 93% de menciones negativas

El Gobierno enfrenta un fuerte aumento de negatividad en redes sociales. Foco en el escándalo Adorni y corrimiento del debate hacia el conflicto político.

Manuel Adorni es una carga pesada en las redes sociales para el Gobierno (Ilustración Monitor Digital)

Manuel Adorni es una carga pesada en las redes sociales para el Gobierno (Ilustración Monitor Digital)

La última semana dejó un dato consistente en el análisis de la conversación digital sobre el Gobierno nacional: la Casa Rosada concentró cerca de 637.900 menciones, con un 93% de negatividad, mientras que la figura del presidente Javier Milei superó las 760 mil menciones, con un 88% de saldo negativo. Ambos indicadores ubican al oficialismo en una zona de conversación marcada por el deterioro, aunque el Presidente conserva un diferencial levemente más favorable respecto de la marca institucional. Así lo destaca el informe de la consultora Monitor Digital.

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Ejes del debate digital

El volumen y el tono de las menciones reflejan una alta exposición y una dinámica discursiva que se organiza en torno a ejes específicos. El dato central no es únicamente la magnitud de la negatividad, sino los factores que la estructuran.

En este sentido, la nube de términos relevada muestra la centralidad de conceptos como “Milei”, “periodistas”, “Congreso”, “Justicia”, “Estado” y “Adorni”, junto a otros de fuerte carga conflictiva como “denuncia”, “espionaje”, “corrupción”, “censura” y “escándalo”. La recurrencia de estas palabras indica que el debate digital se encuentra atravesado por cuestionamientos vinculados a la legitimidad del gobierno, los modos de ejercicio del poder y su relación con actores institucionales y mediáticos.

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El escándalo de Manuel Adorni pega fuerte en el ecosistema de las redes sociales.

El escándalo de Manuel Adorni pega fuerte en el ecosistema de las redes sociales.

La tensión con la prensa

Uno de los aspectos más sensibles del período es la asociación reiterada entre Casa Rosada, periodistas y Manuel Adorni. Esta tríada emerge como uno de los núcleos más activos de la conversación, reponiendo el vínculo entre el Gobierno y la prensa como un foco de tensión persistente. La presencia simultánea de estos términos sugiere que parte significativa del debate público digital se articula en torno a ese eje, con implicancias directas sobre la percepción del oficialismo.

El protagonismo de Milei y Adorni dentro de la conversación refuerza esa lectura. Ambos concentran una porción sustantiva de las menciones y actúan como vectores de amplificación del discurso político, en un contexto donde la exposición se traduce, en gran medida, en evaluaciones críticas.

Redes sociales: El corrimiento de la agenda

En paralelo, la distribución temática de las menciones permite identificar un corrimiento en la agenda. La categoría Política lidera con 29,7% del total, seguida por Gestión con 20,5%, mientras que Economía queda relegada a un 10,3%. Esta diferencia evidencia que el debate en torno al Gobierno se encuentra dominado por el conflicto político e institucional, por encima de los indicadores o resultados económicos.

El desplazamiento de la economía como eje principal de la conversación implica un cambio en el encuadre desde el cual se evalúa la gestión. La centralidad de los conflictos, las disputas institucionales y las tensiones con distintos actores sugiere que el oficialismo enfrenta un escenario en el que la discusión pública no está organizada por el desempeño económico, sino por las controversias políticas.

Un patrón que se consolida

En términos agregados, el nivel de negatividad registrado (especialmente el 93% asociado a la Casa Rosada) configura un indicador de rechazo digital elevado. Este tipo de métricas no solo reflejan opiniones, sino que también condicionan el clima general de la conversación y la capacidad del Gobierno para instalar agenda en términos favorables.

La semana analizada consolida el patrón de alta visibilidad, fuerte carga negativa y predominio de temas vinculados al conflicto político e institucional.

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