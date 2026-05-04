La Ciudad de Mendoza tiene un nuevo Código Urbano con cambios para construir y abrir comercios.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , conducida por el intendente Ulpiano Suarez , aprobó un nuevo Código Urbano y de Edificación , que reemplaza y unifica la normativa vigente, con una " visión estratégica de desarrollo " para aportar "previsibilidad y la seguridad jurídica ".

La medida fue oficializada este lunes a través de la ordenanza 4234, publicada en el Boletín Oficial. Allí se explica que se trata de una reorganización del marco regulatorio del desarrollo urbano mediante la derogación de un conjunto de ordenanzas anteriores en respuesta a nuevas dinámicas de crecimiento de la ciudad, transformaciones sociales y económicas , y evolución en los modos de habitar el espacio.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 4 de mayo

Según indicaron desde la comuna, esta ordenanza surgió de un proceso de trabajo participativo que incluyó a distintos actores técnicos, académicos, empresariales y vecinales .

El nuevo código apunta a actualizar los criterios de zonificación urbana para que se adecúe con las características territoriales, ambientales y urbanísticas actuales. Es por esto que se establecen nuevas zonas urbanas, con el objetivo de "orientar el desarrollo urbano de manera ordenada , sostenible y compatible con la protección del ambiente ".

Calle Sarmiento, polo gastronómico, gastronomía, ciudad de mendoza, remodelación, reinauguración Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil

La ordenanza explica que, ante la evolución de las dinámicas constructivas y las nuevas demandas urbanas, los indicadores urbanísticos vigentes deben modernzarse para que se correspondan con las prácticas constructivas actuales. También se busca simplificar y transparentar los parámetros regulatorios, con herramientas de gestión que permitan optimizar el control del desarrollo edilicio y promover criterios de sostenibilidad.

Zonificación urbana

Actualización de los criterios respecto a cómo se divide la ciudad en zonas y qué se puede hacer en cada una, incorporando nuevas categorías. Esto incluye cambios en los usos permitidos y en las condiciones de desarrollo.

Usos del suelo

Se amplían las posibilidades de que en zonas residenciales puedan instalarse actividades comerciales o de servicios de escala cotidiana, algo que ya venía ocurriendo en la práctica y que ahora se incorpora formalmente a la normativa.

Ciudad próxima

Impulso de un modelo de “ciudad próxima”, orientado a reducir desplazamientos innecesarios, fomentar la movilidad sustentable y mejorar la calidad de vida urbana.

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Protección ambiental

Refuerzo en los criterios de protección ambiental, especialmente en el piedemonte, donde se limita el desarrollo a sectores previamente consolidados y se establecen pautas de bajo impacto para resguardar el equilibrio territorial. En este sentido, se alinea la normativa municipal con la Ley N° 9414, que regula el ordenamiento territorial en la precordillera y el piedemonte del área metropolitana.

Revitalización de zonas envejecidas

La ordenanza promueve la revitalización de zonas deprimidas o envejecidas mediante la generación de condiciones que favorezcan el desarrollo económico y urbano.

Nuevas herramientas administrativas

Cambios en la gestión administrativa del desarrollo urbano para buscar simplificar los procedimientos, hacerlos más ágiles y previsibles, e incorporación de herramientas para mejorar el control del crecimiento edilicio.

Para implementar estas modificaciones se derogó un amplio conjunto de normas que regían hasta ahora el desarrollo urbano en la Ciudad de Mendoza. De esta manera, se dejaron sin efecto diversas ordenanzas con el objetivo de eliminar la superposición y dispersión normativa que se había acumulado durante décadas.

Nuevo Código Urbano y de Edificación de la Ciudad de Mendoza: