Vino, feria y música en vivo: así será la fiesta de la Ciudad de Mendoza en calle Sarmiento

La Ciudad de Mendoza prepara una nueva edición de Domingo en la Sarmiento , que este año llegará con la temática “Mi Patria en la Ciudad” . La propuesta invita a vecinos y turistas a disfrutar de gastronomía , vino , música en vivo y actividades culturales en uno de los principales polos turísticos urbanos.

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El evento se realizará este d omingo 3 de mayo desde las 11, sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano , consolidando a esta arteria como uno de los principales polos gastronómicos y turísticos de la provincia. Durante toda la jornada, el sector se transformará en un paseo peatonal , permitiendo que vecinos y turistas recorran el lugar con mayor comodidad y disfruten de diversas propuestas.

La edición especial de Domingo en la Sarmiento ofrecerá una experiencia que combinará gastronomía, vino, música en vivo y producción local , en un formato pensado para todas las edades. Entre las actividades destacadas habrá degustaciones y promociones en vinerías de la zona, con copas desde $5.000 y opciones premium que alcanzan los $15.000 , lo que permitirá acercar la cultura del vino a un público amplio.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (08) Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Además, la jornada contará con espectáculos musicales en vivo, con la presentación de la Banda Melezca y el DJ Nacho Giménez, quienes aportarán ritmo y entretenimiento al paseo. A esto se sumarán propuestas gastronómicas de restaurantes y locales adheridos, que ofrecerán menús especiales a partir de $20.000, pensados para quienes deseen disfrutar de la cocina local en un entorno festivo.

Otro de los atractivos será la feria de emprendedores y artesanos, donde se podrán encontrar productos regionales y creaciones locales, en espacios diseñados para el disfrute familiar y la promoción del trabajo independiente.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre la Ciudad, el sector gastronómico, el sector hotelero y las vinerías de calle Sarmiento, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y continuar posicionando a la capital mendocina como un destino turístico de excelencia.