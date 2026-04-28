Vino, feria y música en vivo: así será la fiesta de la Ciudad de Mendoza en calle Sarmiento

La Ciudad de Mendoza prepara una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que este año llegará con la temática “Mi Patria en la Ciudad”. La propuesta invita a vecinos y turistas a disfrutar de gastronomía, vino, música en vivo y actividades culturales en uno de los principales polos turísticos urbanos.
Qué hacer el domingo en Mendoza: feria, vino y música en la Sarmiento
El evento se realizará este domingo 3 de mayo desde las 11, sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano, consolidando a esta arteria como uno de los principales polos gastronómicos y turísticos de la provincia. Durante toda la jornada, el sector se transformará en un paseo peatonal, permitiendo que vecinos y turistas recorran el lugar con mayor comodidad y disfruten de diversas propuestas.
La edición especial de Domingo en la Sarmiento ofrecerá una experiencia que combinará gastronomía, vino, música en vivo y producción local, en un formato pensado para todas las edades. Entre las actividades destacadas habrá degustaciones y promociones en vinerías de la zona, con copas desde $5.000 y opciones premium que alcanzan los $15.000, lo que permitirá acercar la cultura del vino a un público amplio.
Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (08)
Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza
Además, la jornada contará con espectáculos musicales en vivo, con la presentación de la Banda Melezca y el DJ Nacho Giménez, quienes aportarán ritmo y entretenimiento al paseo. A esto se sumarán propuestas gastronómicas de restaurantes y locales adheridos, que ofrecerán menús especiales a partir de $20.000, pensados para quienes deseen disfrutar de la cocina local en un entorno festivo.
Otro de los atractivos será la feria de emprendedores y artesanos, donde se podrán encontrar productos regionales y creaciones locales, en espacios diseñados para el disfrute familiar y la promoción del trabajo independiente.
Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre la Ciudad, el sector gastronómico, el sector hotelero y las vinerías de calle Sarmiento, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y continuar posicionando a la capital mendocina como un destino turístico de excelencia.