Frustran un robo en el barrio Bombal de Ciudad: un detenido

La rápida reacción de efectivos de la Policía de Mendoza y del sistema de prevención de la Ciudad de Mendoza permitió frustrar un robo en una vivienda de un conocido barrio de la capital provincial y detener al presunto autor cuando intentaba escapar.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza , donde operadores del sistema de monitoreo detectaron movimientos sospechosos vinculados a un ingreso ilegal a una propiedad .

A partir de esa alerta, se activó un operativo conjunto entre preventores municipales y personal policial que permitió localizar al sospechoso en pocos minutos.

Según informaron fuentes oficiales, el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de seguridad fue clave para reconstruir los movimientos del individuo y coordinar la intervención de los móviles que patrullaban la zona.

robo herramientas Algunos de los objetos incautados tras la captura del presunto autor del robo.

Gracias a la comunicación inmediata entre el Centro de Monitoreo y las fuerzas de seguridad, el hombre fue interceptado antes de concretar su huida.

Una vez reducido, el sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia correspondiente para avanzar con las actuaciones judiciales. En tanto, los investigadores trabajaron para determinar si el detenido está vinculado con otros hechos similares registrados recientemente en la capital mendocina.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los preventores y la Policía de Mendoza, una estrategia que en los últimos meses permitió intervenir con rapidez en distintos episodios delictivos y lograr detenciones en flagrancia.