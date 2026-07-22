Robo en San Rafael: detuvieron a un sospechoso y recuperaron el elemento sustraído

La rueda de auxilio fue restituida a su propietario, mientras que el hombre quedó detenido

Un hombre fue detenido en San Rafael acusado de cometer un robo , luego de un procedimiento realizado por efectivos policiales que permitió recuperar el elemento sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

El hecho se registró en la intersección de calle Juárez Celman y avenida del Trabajo , donde personal de la Delegación Sur de Policía de Seguridad Rural intervino tras un alerta emitido por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) .

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a un hombre que transportaba un objeto cuya procedencia resultaba sospechosa. Según informaron fuentes policiales, se trataba de un elemento que habría sido sustraído de un vehículo estacionado en la zona.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso arrojó el objeto e intentó darse a la fuga . Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros y quedó aprehendido.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso arrojó el objeto e intentó darse a la fuga. Foto: Cristian Lozano

Minutos después, el propietario del rodado llegó al lugar y confirmó que el objeto recuperado era la rueda de auxilio que le habían sustraído instantes antes, lo que permitió avanzar con las actuaciones correspondientes. Posteriormente, personal de Policía Científica realizó las pericias de rigor y determinó que el vehículo no presentaba daños.

Por disposición de la Oficina Fiscal de la Comisaría 38, la rueda de auxilio fue restituida a su propietario, mientras que el hombre detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por averiguación de robo simple.