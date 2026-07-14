Boqueteros: importante robo en una concesionaria de San Rafael

Un importante robo ocurrió este martes en una concesionaria de San Rafael , donde delincuentes ingresaron al edificio tras realizar un boquete en el techo y escaparon con una caja fuerte que contenía cerca de $3.500.000 en efectivo , además de cheques y otros elementos de valor.

El hecho fue descubierto por el gerente del comercio, ubicado en la intersección de avenida Mitre y Segovia, quien al llegar al lugar advirtió el faltante y dio aviso a la Policía. La investigación apunta a una banda que habría actuado con planificación.

Los ladrones también sustrajeron una notebook y el disco rígido del sistema de videovigilancia, una maniobra que dificulta el avance de la pesquisa. Personal policial y de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja para identificar a los autores.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los delincuentes accedieron al inmueble tras realizar un boquete en el techo. Una vez en el interior, habrían bloqueado los sensores de las cámaras de seguridad para evitar ser detectados mientras concretaban el golpe.

La policía de San Rafael busca a los autores del robo. Por el momento no hay detenidos.

Luego se apoderaron de una caja fuerte con casi $3.500.000 en efectivo, varios cheques, una notebook y el disco donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad.

Tras la denuncia, en el lugar trabajaron el jefe departamental, el titular de la Comisaría 8.ª y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las primeras pericias para reconstruir la secuencia del robo.

Los investigadores buscan determinar cómo actuó la banda y si contó con información previa sobre el funcionamiento de la concesionaria de San Rafael, mientras avanzan las medidas para dar con los responsables del millonario golpe.