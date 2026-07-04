Ecogas habilita nuevas conexiones de gas en San Rafael: requisitos, pasos y dónde realizar el trámite

El municipio de San Rafael confirmó que más de 27.000 vecinos podrán acceder al servicio de gas natural , luego de autorizar a Ecogas a poner en funcionamiento de manera definitiva el nuevo gasoducto, una obra inaugurada a mediados de junio que ampliará significativamente la capacidad de abastecimiento en el departamento.

Según informaron las autoridades municipales, quienes deseen realizar la conexión domiciliaria podrán iniciar los trámites correspondientes a partir del lunes 6 de julio , dando comienzo a una nueva etapa para vecinos, comercios e industrias.

Con una inversión cercana a $4.700 millones , el nuevo gasoducto permitirá ampliar la red de distribución y beneficiar a más de 27.000 personas , además de fortalecer el desarrollo comercial e industrial del departamento .

Desde el municipio destacaron que la obra no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también genera mejores condiciones para atraer inversiones y potenciar el crecimiento económico de San Rafael . En ese sentido, fue considerada u na de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en el departamento durante las últimas décadas .

La principal novedad para los futuros usuarios es que, desde este lunes 6 de julio, podrán iniciar el proceso administrativo para acceder al servicio de gas natural, siguiendo una serie de pasos establecidos por el municipio y la distribuidora.

El primer paso será presentarse en la Dirección de Vivienda del Municipio, ubicada en Belgrano 474, de lunes a viernes, de 8 a 13, con la documentación técnica completa de la obra particular y el número de trámite previamente aprobado por Ecogas. Solo podrán avanzar quienes cuenten con la factibilidad otorgada por la empresa distribuidora.

El gasoducto de San Rafael comienza a funcionar: este lunes inician los trámites para los nuevos usuarios. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Una vez cumplida esa instancia, comenzará el procedimiento técnico a cargo de Ecogas, que realizará las evaluaciones operativas, técnicas y de seguridad necesarias antes de habilitar la conexión definitiva.

Desde la comuna señalaron que este esquema busca ordenar el circuito administrativo y permitir que quienes ya habían iniciado el trámite puedan acceder al servicio sin demoras innecesarias.

Asimismo, Ecogas deberá informar al municipio cada conexión definitiva realizada, con el objetivo de llevar un registro de la capacidad disponible del nuevo gasoducto.

Las autoridades aclararon que este mecanismo no modifica ni limita las facultades de la Municipalidad en relación con la administración y el control de la capacidad generada por la nueva infraestructura.

Quienes tengan dudas o necesiten asesoramiento podrán acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor, ubicada en Buenos Aires 474, donde recibirán atención e información sobre el procedimiento.