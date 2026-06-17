Histórico: se inauguró en San Rafael el gasoducto del Sur, que beneficiará a 27 mil usuarios

El intendente Félix recordó el camino transitado hasta llegar a la conclusión de la obra.

En un acto celebrado en la Planta de Regulación Intermedia (PRI) —con importante participación de dirigentes políticos, sociales, eclesiásticos y de la comunidad — quedó inaugurado en San Rafael el Gasoducto del Sur, que beneficiará a unos 27 mil usuarios de la región, que podrán acceder al servicio de gas natural.

La obra representa una de las ampliaciones de infraestructura energética más importantes de las últimas décadas en el sur mendocino , y permite destrabar una limitación que regía desde hace más de diez años en el departamento.

Durante el acto, el intendente Omar Félix remarcó el impacto estructural del proyecto y sostuvo que “desde el 2011 no habían posibilidades de conexión de gas” , lo que condicionaba tanto la vida cotidiana como el desarrollo económico de la comunidad sanrafaelina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/munisanrafael/status/2067341182208823703&partner=&hide_thread=false Un momento histórico para el sur mendocino.



Con el encendido de la llama votiva, se inaugura el gasoducto de San Rafael.



Una obra ejecutada por el Municipio que permitirá que miles de familias, comercios e industrias accedan al gas natural. pic.twitter.com/aAv6qjzK7J — Municipalidad de San Rafael (@munisanrafael) June 17, 2026

“Era una necesidad y había que pelear por ello”, afirmó, y destacó que el gasoducto no solo mejora la calidad de vida en los hogares, sino que también potencia actividades productivas que dependen del suministro energético.

Además, puso en valor el proceso institucional detrás de la obra y agradeció el trabajo conjunto con distintos sectores políticos. Mencionó al exintendente de General Alvear, Walther Marcolini (presente en el acto y quien firmó —junto a emir Félix— el contrato original para la obra) y al también dirigente radical, Ernesto Sanz, por su aporte para la concreción del gasoducto. “En San Rafael no hay banderas políticas cuando el objetivo es el progreso”, sostuvo.

Omar Felix, Gasoducto, San Rafael Importante presencia política y social durante la inauguración del gasoducto del Sur. Municipalidad de San Rafael

"Esto demuestra que cuando los sanrafaelinos nos proponemos algo, lo logramos, incluso estando solos”, afirmó el jefe comunal, en un mensaje indirecto al gobierno provincial, con el cual ha tenido cruces durante el proceso de ejecución de la obra.

Por su parte, desde la empresa constructora remarcaron que “más que abrir una válvula, estamos inaugurando el futuro de San Rafael”, en referencia al impacto estructural que tendrá el gasoducto en los próximos años.

La obra, que atravesó conflictos legales, financieros y políticos, quedó finalmente operativa y marca un punto de inflexión para el crecimiento energético del sur mendocino.

Gasoducto San Rafael inauguración 17-06-26 (67) Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Infraestructura y alcance del gasoducto del Sur

El Gasoducto del Sur incorpora 50 kilómetros de cañería y amplía de forma significativa la capacidad del sistema. Con esta obra, se suman 27.000 potenciales nuevos usuarios a los 38.638 clientes ya existentes, lo que permitirá avanzar en nuevas conexiones domiciliarias y productivas en toda la región.

Embed - QUEDÓ INAUGURADO EL NUEVO GASODUCTO, UN MUNICIPIO JAMÁS EJECUTÓ UNA OBRA DE ÉSTA MAGNITUD

Pablo Ojeda, de la firma a cargo de las labores, definió al proyecto como “una obra titánica” y subrayó que “no ha habido una obra de esta magnitud en San Rafael en 38 años”.

gasoducto San Rafael inauguración 17-06-26 Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La historia del gasoducto del Sur previa a su inauguración

En noviembre de 2020 se firmó el primer convenio entre el Municipio y la Secretaría de Energía de la Nación, el cual se complementó con una adenda en junio de 2021, mediante la cual ese organismo se comprometía a financiar el gasoducto, tan esperado en el sur provincial.

Las labores habían alcanzado un 88% de avance en febrero de 2024, pero quedaron paralizadas en mayo de ese año tras la interrupción del financiamiento nacional por parte del gobierno de Javier Milei.

Frente a ese escenario, el Municipio inició acciones legales y logró un acuerdo con la Secretaría de Energía. San Rafael recibió $9.599 millones para saldar la deuda por lo ejecutado, pero debió hacerse cargo del tramo final, unos $4.500 millones.

La reactivación se formalizó en julio de 2025, cuando el intendente firmó el convenio para retomar los trabajos con financiamiento municipal.

Emir Felix, Ernesto Sanz, Walter Marconlini, Emir Andraos, Celso Jaque Municipalidad de San Rafael

Un caso único en el país

Desde la empresa destacaron que lo ocurrido en San Rafael no tuvo precedentes en otras provincias. “En otras zonas del país, las obras se abandonaron. Acá se logró terminarla, es un caso único”, sostuvo Ojeda, quien también resaltó el rol del equipo jurídico municipal para sostener el reclamo.

Incluso, recordó que más de 120 trabajadores participaron en la ejecución, con tareas que avanzaban desde primeras horas del día durante los momentos más intensos de obra.

Gasoducto San Rafael inauguración 17-06-26 (44) Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

El reclamo a General Alvear por el financiamiento del gasoducto

En su discurso, Félix también se refirió a la discusión con General Alvear por el financiamiento del tramo final. El intendente ya había indicado que al departamento vecino le corresponde aportar alrededor de $1.050 millones, en función del alcance regional del gasoducto.

“No se trata de un abuso ni una imposición, sino de que cada uno asuma el costo proporcional que le corresponde”, señaló durante la inuguración, y advirtió que no puede destinar recursos de San Rafael a otra jurisdicción.

No obstante, insistió en la necesidad de diálogo. “Creo en la posibilidad de arreglar las diferencias sentados en una mesa y no a través de los medios”, planteó, en un mensaje a su par alvearense, Alejandro Molero.

Gasoducto, San Rafael Municipalidad de San Rafael

Los fondos para financiar el gasoducto del Sur

Para poder completar el gasoducto y otras iniciativas, el Concejo Deliberante de San Rafael autorizó al Ejecutivo municipal a tomar un crédito de hasta $10 mil millones, que será financiado a través del Banco Nación. El esquema prevé un plazo de cuatro años, seis meses de gracia y devolución en 48 cuotas, bajo sistema alemán.

Dentro del listado de proyectos financiados con esos fondos, se encuentra la finalización del gasoducto por $4.500 millones.