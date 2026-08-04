4 de agosto de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para que estudiantes secundarios realicen prácticas laborales

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura Enlace Estudiantil, un programa para que alumnos hagan prácticas en empresas.

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para que estudiantes secundarios realicen prácticas laborales.

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para que estudiantes secundarios realicen prácticas laborales.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear Enlace Estudiantil, un programa destinado a que alumnos de escuelas secundarias realicen prácticas en empresas e instituciones del sector privado durante su formación académica.

La iniciativa, impulsada por los ministerios de Educación, Cultura e Infancias y de Producción, busca acercar a los jóvenes al mundo del trabajo antes de finalizar sus estudios, brindándoles la posibilidad de adquirir experiencia laboral, aplicar los conocimientos aprendidos en las aulas y desarrollar habilidades vinculadas al ámbito profesional, aseguró el gobernador Alfredo Cornejo, a través de las redes sociales.

El programa Enlace Estudiantil

Desde el Gobierno señalaron que programas como Enlace y Enlazados ya permitieron "acompañar a miles de mendocinos", y que ahora el objetivo es ampliar ese alcance con una herramienta específica para estudiantes.

"Estamos convencidos de que el sector privado, como motor de la generación de riqueza y empleo, va a acompañar esta propuesta, abriendo las puertas de sus empresas para recibir a los jóvenes y contribuir a la formación del talento mendocino", afirmó el mandatario.

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