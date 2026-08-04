El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para que estudiantes secundarios realicen prácticas laborales. Foto: Cristian Lozano

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Política







El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear Enlace Estudiantil, un programa destinado a que alumnos de escuelas secundarias realicen prácticas en empresas e instituciones del sector privado durante su formación académica.

La iniciativa, impulsada por los ministerios de Educación, Cultura e Infancias y de Producción, busca acercar a los jóvenes al mundo del trabajo antes de finalizar sus estudios, brindándoles la posibilidad de adquirir experiencia laboral, aplicar los conocimientos aprendidos en las aulas y desarrollar habilidades vinculadas al ámbito profesional, aseguró el gobernador Alfredo Cornejo, a través de las redes sociales.

Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo. Por eso enviamos a la Legislatura un proyecto para crear Enlace Estudiantil, un programa… pic.twitter.com/8QKJVjckBi — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 4, 2026 El programa Enlace Estudiantil Desde el Gobierno señalaron que programas como Enlace y Enlazados ya permitieron "acompañar a miles de mendocinos", y que ahora el objetivo es ampliar ese alcance con una herramienta específica para estudiantes.

"Estamos convencidos de que el sector privado, como motor de la generación de riqueza y empleo, va a acompañar esta propuesta, abriendo las puertas de sus empresas para recibir a los jóvenes y contribuir a la formación del talento mendocino", afirmó el mandatario.

Con el mismo sentido, el Gobierno lanzó en enero de 2025, el programa Enlace Joven. El objetivo fue facilitar la inserción laboral de estudiantes de Mendoza en institutos superiores de gestión pública y privada, reconocidos por la Dirección General de Escuelas.