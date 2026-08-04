San Rafael: licitaron la ampliación del Centro Oncológico y la nueva Área de Salud

El Gobierno de Mendoza llevó adelante el acto administrativo correspondiente a la licitación pública de una de las obras sanitarias más importantes para San Rafael y el Sur mendocino .

El proyecto busca consolidar un polo sanitario de alta complejidad en los terrenos ubicados junto al Hospital Teodoro J. Schestakow , donde se integrarán servicios hospitalarios, atención oncológica, salud primaria y emergencias.

Del acto participaron la vicegobernadora Hebe Casado ; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema ; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui ; y el director regional de Salud de la Zona Sur, Abel Freidemberg .

Para la ejecución de los trabajos se recibieron ocho propuestas , correspondientes a las firmas CACSA, Horizonte–Stornini, Procon, Corporación del Sur, OHA, Acotur, Corporación Costa Sur y Universo.

Con la presentación de las ofertas comenzará el proceso de evaluación técnica y económica, que podría extenderse durante un plazo de hasta 45 días. Según las estimaciones oficiales, las obras podrían ponerse en marcha dentro de aproximadamente dos meses.

Un polo sanitario para casi 300.000 habitantes en San Rafael y el sur mendocino

La vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia territorial del proyecto y aseguró que la iniciativa permitirá fortalecer la atención sanitaria de toda la región. “Cuando hablamos de verdadero federalismo, nos referimos a obras como esta, que llevan infraestructura sanitaria de excelencia a cada rincón de la provincia”, expresó.

La funcionaria explicó que en el mismo sector quedarán integrados el Hospital Schestakow, el Centro Oncológico, el Área Departamental de Salud y la base de emergencias.

Además, remarcó que el predio se encuentra en un punto estratégico, con acceso a diferentes líneas de transporte público, lo que facilitará la llegada de los casi 300.000 habitantes del Sur provincial.

Una inversión superior a los $8.235 millones

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $8.235.728.000 y tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos, contados desde la firma del acta de inicio.

La obra será financiada íntegramente con recursos provinciales y se desarrollará en dos frentes de manera simultánea. Por un lado, se destinarán $4.004.078.000 para la ampliación y refuncionalización del Centro Oncológico. Por otro, se invertirán $4.231.650.000 en la construcción y puesta en valor de la nueva sede del Área Departamental de Salud de San Rafael.

El ministro Natalio Mema explicó que ambas intervenciones fueron unificadas en un mismo contrato para acelerar los plazos de ejecución. “Son casi 3.000 metros cuadrados de construcción que unificamos en un solo contrato para ejecutar ambas intervenciones en paralelo”, señaló.

Cómo será la ampliación del Centro Oncológico

Los trabajos en el Centro Oncológico abarcarán una superficie de 1.341,55 metros cuadrados y transformarán el actual edificio de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen).

El renovado sector de Medicina Nuclear y Alta Complejidad contará con tecnología de última generación, entre ella:

Un resonador magnético.

Una cámara gamma.

Un acelerador lineal.

Nuevos laboratorios.

Consultorios especializados.

También se ampliará la Unidad de Quimioterapia, que tendrá una sala de tratamiento con 12 boxes individuales, un sector de enfermería y nuevos sistemas de climatización, electricidad y redes sanitarias.

Uno de los puntos centrales será la construcción de una pasarela técnica que conectará directamente el Centro Oncológico con el Hospital Schestakow. Esta conexión permitirá que los pacientes puedan trasladarse entre ambos edificios sin tener que circular por la vía pública o quedar expuestos a las condiciones climáticas.

Una nueva sede para el Área Departamental de Salud

En paralelo, el Área Departamental de Salud será trasladada al antiguo predio de Vialidad Provincial. El lugar funcionará como centro administrativo y logístico de los 28 centros de salud de San Rafael.

La intervención contempla la construcción de un edificio de 853,13 metros cuadrados y la refuncionalización de otros 591,26 metros cuadrados correspondientes a antiguos galpones. La arquitectura original de ladrillo visto y techos en arco será preservada durante la puesta en valor.

En el nuevo espacio funcionarán:

El vacunatorio central.

Consultorios de especialidades.

La farmacia regional.

Áreas administrativas.

Una base operativa del Servicio de Emergencias Coordinado.

Salas de crisis y espacios de descanso para el personal.

Las obras no interrumpirán el tránsito

La subsecretaria Marité Badui explicó que la magnitud de los terrenos permitirá desarrollar las tareas sin necesidad de interrumpir la circulación vehicular en la zona. También señaló que será necesario trasladar previamente las oficinas administrativas de Salud al predio de Vialidad para liberar los espacios que actualmente ocupa la Fuesmen.

Por su parte, Abel Freidemberg sostuvo que la ampliación permitirá incorporar mayor tecnología y capacidad de resolución para diagnósticos y tratamientos de alta complejidad.

El funcionario destacó además que las nuevas instalaciones reemplazarán espacios obsoletos y permitirán mejorar la atención primaria, oncológica y de emergencias para los habitantes de San Rafael y de todo el Sur mendocino.