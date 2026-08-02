2 de agosto de 2026
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Grooming

Grooming: condenan a profesor que acosó a menor en un exclusivo club de San Rafael

La justicia condenó por grooming a un instructor de pesas de un exclusivo club de San Rafael. Los detalles del juicio.

Nueva condena por grooming en el departamento de San Rafael.&nbsp;

Nueva condena por grooming en el departamento de San Rafael. 

 Por Pablo Segura

La Justicia condenó a Martín Bernardo Peralta Jodas, instructor de pesas del Tenis Club de San Rafael, a la pena de un año de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable del delito de grooming por acosar a una alumna menor de edad de la institución deportiva.

La sentencia fue dictada semanas atrás, poniendo fin al proceso judicial que investigó el fiscal Javier Giaroli, quien reunió las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado por los hechos denunciados.

El fallo representa un nuevo antecedente en la persecución de delitos contra la integridad sexual de menores y ratifica la importancia de denunciar este tipo de conductas, especialmente cuando ocurren en ámbitos deportivos y educativos donde existe una relación de confianza entre adultos y adolescentes.

El juicio que terminó con una condena por grooming

Durante el juicio, la investigación encabezada por el fiscal Javier Giaroli permitió demostrar que Martín Bernardo Peralta Jodas acosó a una alumna menor de edad mientras se desempeñaba como instructor de pesas en el exclusivo Tenis Club de San Rafael.

Tras analizar las pruebas incorporadas al expediente, la Justicia lo declaró culpable del delito de grooming y le impuso una condena de un año de prisión en suspenso. De esta manera, el acusado no deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario, siempre que respete las condiciones impuestas por el tribunal durante el plazo fijado.

La resolución judicial puso fin a una causa que generó preocupación en el ámbito deportivo sanrafaelino, al tratarse de hechos ocurridos dentro de una institución frecuentada por menores de edad y que es considerada una de las mejores del departamento.

Días atrás, la justicia de San Rafael firmó una sentencia similar, donde el condenado fue un contador que ya tiene varios antecedentes por grooming.

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