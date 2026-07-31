31 de julio de 2026
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Incendio

El paso del Zonda complicó al Valle de Uco: varios incendios y un arduo trabajo de los bomberos

Las intensas ráfagas del viento Zonda avivaron y propagaron varios focos de incendio, lo que obligó a los bomberos a desplegar un operativo permanente para sofocar las llamas.

El paso del Zonda complicó al Valle de Uco: varios incendios y un arduo trabajo de los bomberos

El paso del Zonda complicó al Valle de Uco: varios incendios y un arduo trabajo de los bomberos

 Por Abigail Romo

El paso del viento Zonda por Mendoza volvió a dejar una serie de situaciones que requirieron la intervención de los equipos de emergencia. El Valle de Uco fue una de las zonas más afectadas por las intensas ráfagas, bajo alerta naranja, y los departamento de San Carlos y Tunuyán debieron enfrentar varios focos de incendio que demandaron un intenso trabajo del cuerpo de bomberos.

A estas consecuencias también se suman varios focos de incendio registrados en el departamento de San Carlos, principalmente en sectores con abundante vegetación seca. Uno de los más importantes se originó a la vera de la Ruta Nacional 40, a pocos metros del ingreso a La Consulta, en la zona de La Capilla.

Si bien las tareas continúan en el lugar, los incendios se encuentran controlados en un 50%, según confirmó el comisario departamental Abel Toro en declaraciones a Noticiero Andino.

También se registraron incendios en el departamento de Tunuyán, específicamente en la zona del Acceso Norte, cerca de la Rotonda de la Guitarra. Desde Defensa Civil informaron que efectivos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar para controlar las llamas.

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