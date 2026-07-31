Guaymallén: el dramático momento en el que una rama cae encima de un hombre por el Zonda

Un dramático episodio se registró este viernes al mediodía en Guaymallén , cuando una rama de grandes dimensiones cayó sobre un hombre como consecuencia de las fuertes ráfagas del viento Zonda. La víctima sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia a un hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.20 sobre calle Videla, en las inmediaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en pleno distrito de Rodeo de la Cruz. La caída de la pesada rama sorprendió al hombre, quien quedó tendido en el lugar hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La víctima, cuya identidad aún no había sido establecida, fue asistida por personal sanitario y derivada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internada mientras los médicos trabajan para estabilizar su estado de salud.

El intenso Zonda volvió a generar situaciones de riesgo en distintos puntos de la provincia y uno de los hechos más graves se produjo en Rodeo de la Cruz, Guaymallén , cuando una rama de gran porte se desprendió de un árbol y cayó sobre un hombre.

#Zonda | UN HOMBRE FUE APLASTADO POR UNA RAMA TRAS LAS FUERTES RÁFAGAS DE ZONDA EN GUAYMALLÉN



El hecho ocurrió este viernes cerca de las 12:20 sobre calle Videla . La víctima sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde intentan… pic.twitter.com/i78NjFsf5h — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 31, 2026

El incidente ocurrió a las 12.20 en calle Videla, frente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente para asistir a la víctima.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el hombre fue inmovilizado y trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Hasta el momento no se informó oficialmente su identidad ni un parte médico sobre su evolución.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de extremar los cuidados durante la presencia del Zonda, ya que las intensas ráfagas pueden provocar la caída de árboles, ramas y otros elementos, generando situaciones de alto riesgo para peatones y automovilistas en Guaymallén y otros departamentos de Mendoza.