31 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén: el dramático momento en el que una rama cae encima de un hombre por el Zonda

Un hombre sufrió heridas en Guaymallén al caerle encima una rama de grandes dimensiones por el viento Zonda.

El terrible momento en el que la rama cae encima del hombre.&nbsp;

El terrible momento en el que la rama cae encima del hombre. 

El hecho ocurrió alrededor de las 12.20 sobre calle Videla, en las inmediaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en pleno distrito de Rodeo de la Cruz. La caída de la pesada rama sorprendió al hombre, quien quedó tendido en el lugar hasta la llegada de los equipos de emergencia.

La víctima, cuya identidad aún no había sido establecida, fue asistida por personal sanitario y derivada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internada mientras los médicos trabajan para estabilizar su estado de salud.

El viento Zonda provocó un grave incidente en Rodeo de la Cruz

El intenso Zonda volvió a generar situaciones de riesgo en distintos puntos de la provincia y uno de los hechos más graves se produjo en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, cuando una rama de gran porte se desprendió de un árbol y cayó sobre un hombre.

El incidente ocurrió a las 12.20 en calle Videla, frente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente para asistir a la víctima.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el hombre fue inmovilizado y trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Hasta el momento no se informó oficialmente su identidad ni un parte médico sobre su evolución.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de extremar los cuidados durante la presencia del Zonda, ya que las intensas ráfagas pueden provocar la caída de árboles, ramas y otros elementos, generando situaciones de alto riesgo para peatones y automovilistas en Guaymallén y otros departamentos de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

¿Qué define a la cocina mendocina? El encuentro que reunió a productores y chefs

El martirio que vivió un hombre tras ser chocado por un conductor ebrio en el Acceso Sur

Amenazó a su ex, le allanaron la casa y le encontraron un arsenal

Cerveza artesanal y pizzas gratis: cómo anotarse en Birra and Beats

Oscuridad, picadas y miedo: el problema que preocupa a alrededor de 100 familias en Guaymallén

Incendios y caída de árboles: los daños que dejó el Zonda en Mendoza

Guaymallén va por su jardín maternal número 20: dónde estará ubicado

Una obra cambiará la circulación de Guaymallén: los detalles del proyecto

Lee además
El incendio generó un importante despliegue de bomberos y policías. 

Importante despliegue policial por un incendio en Guaymallén
Poda controlada en Guaymallén.

La práctica habitual que puede dañar seriamente a los árboles urbanos
LO QUE SE LEE AHORA
Los primeros dos detenidos por el homicidio del menor. 

Los escalofriantes detalles del homicidio de un chico de 15 años en Ciudad

Las Más Leídas

Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El Zonda golpeará con fuerza en Mendoza: el SMN elevó la alerta meteorológica

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Los primeros dos detenidos por el homicidio del menor. 

Los escalofriantes detalles del homicidio de un chico de 15 años en Ciudad

Suspenden las clases este viernes en gran parte de Mendoza.

Atención: en estos departamentos de Mendoza no habrá clases este viernes por la mañana

El crimen ocurrió cerca de las 22 de este jueves en zona de La Favorita. 

Brutal homicidio de un menor de 15 años en Ciudad