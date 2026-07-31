31 de julio de 2026
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Incendio

Pérdidas totales: un incendio destruyó una casa en Guaymallén

Un incendio causó pérdidas totales en una casa de Guaymallén. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El incendio generó un importante despliegue de bomberos y policías.&nbsp;

El incendio generó un importante despliegue de bomberos y policías. 

 Por Pablo Segura

Un importante incendio se registró en una vivienda de Guaymallén, donde fue necesaria la intervención de distintas dotaciones de bomberos para controlar las llamas. A pesar de la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas, aunque los daños materiales fueron totales.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Estrada y Adolfo Calle. Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes trabajaron de manera conjunta para evitar que el fuego se propagara.

El incendio ocurrió en el cruce de las calles Estrada y Adolfo Calle, en Guaymallén.

El incendio ocurrió en el cruce de las calles Estrada y Adolfo Calle, en Guaymallén.

Tras varias horas de labor, el foco ígneo logró ser extinguido y los equipos de emergencia iniciaron las tareas de enfriamiento y remoción de escombros para descartar nuevos focos.

Bomberos lograron sofocar el incendio en Guaymallén

Según la información oficial, el incendio se declaró en una vivienda situada en la esquina de Estrada y Adolfo Calle, en Guaymallén, lo que motivó un amplio operativo de emergencia.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central junto con Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes desplegaron un intenso operativo para combatir las llamas. Finalmente, el fuego fue sofocado y posteriormente se realizaron tareas de escombramiento para asegurar la zona.

Si bien el siniestro provocó pérdidas materiales totales en la vivienda, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal interviniente, mientras la Policía de Mendoza colaboró con el operativo de seguridad en el sector y se avanzará en las pericias para determinar el origen del incendio.

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