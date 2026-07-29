Un incendio destruyó un auto y causó susto en dos casas: investigan si fue intencional

Así quedó el auto incendiado en calle Huarpes de Las Heras.

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Por Pablo Segura







La justicia investiga un presunto incendio intencional de un automóvil ocurrido en Las Heras, un hecho que generó momentos de tensión entre los vecinos debido a que las llamas estuvieron a punto de propagarse hacia dos viviendas ubicadas a escasos metros del vehículo estacionado sobre la vereda.

El siniestro se registró en calle Huarpes al 3500 y movilizó a los Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes fueron los primeros en arribar al lugar. Gracias a su rápida intervención, el fuego fue controlado antes de que alcanzara las casas linderas. No se registraron personas heridas, aunque los daños materiales en el vehículo fueron importantes.

El incendio dejó daños casi totales en el auto. Las primeras actuaciones encendieron una fuerte sospecha entre los investigadores. De acuerdo con las pericias iniciales realizadas por los bomberos, el foco ígneo se habría originado debajo del capot, en la zona del motor, una característica que, según los especialistas, resulta compatible con un origen intencional del incendio.

La justicia analiza la hipótesis de un incendio intencional Las fuentes indicaron que, al levantar el capot para combatir las llamas, los bomberos advirtieron que el fuego provenía desde la parte inferior del motor, un detalle técnico que reforzó la hipótesis de que el automóvil habría sido prendido fuego de manera deliberada.

La investigación también contempla un posible móvil. Según trascendió, el propietario del vehículo mantiene desde hace tiempo una vieja enemistad con otras personas, situación que ahora es analizada por la justicia como parte de la pesquisa para determinar si existe relación entre ese conflicto y el ataque. El fuego estuvo a pocos centímetros de alcanzar la pared lateral de la vivienda del dueño del rodado y la casa vecina. Incluso, las llamas amenazaron con prender las tejas de ambas construcciones, aunque el rápido trabajo de los Bomberos de Las Heras evitó consecuencias mayores.