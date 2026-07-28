Presos de San Felipe aparecieron en un streaming y son investigados por tener celulares en la cárcel

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Un grupo de presos alojados en el penal San Felipe quedó bajo investigación luego de protagonizar una videollamada con el reconocido streamer Valentín Melo. El episodio que se viralizó en redes sociales y volvió a poner en evidencia una problemática que persiste en las cárceles: el uso ilegal de celulares por parte de los presos .

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV , una plataforma que conecta al azar, mediante videollamadas, a usuarios de distintos lugares del mundo. La conversación fue breve, pero suficiente para despertar la atención de las autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza .

Durante el intercambio, uno de los internos inició la charla preguntándole al streamer: "¿De dónde sos, papá?" . Ante la consulta, Valentín Melo , quien reúne más de 600.000 seguidores en redes sociales , creyó que se trataba de personas de otro país y les preguntó si eran de España.

La respuesta no tardó en llegar: "No, somos argentinos. De Mendoza, a las chapas. Mirá la casaca" . Instantes después, los presos revelaron el lugar desde donde realizaban la videollamada: "Estamos en el penal de San Felipe, papá" .

Con ironía, el streamer respondió: "Ah, pensé que era Noruega. Mala mía". Tras ese comentario, la conversación finalizó con un saludo cordial entre las partes.

El Servicio Penitenciario inició una investigación y secuestró cinco celulares

A partir de una alerta generada por el área de Inteligencia Penitenciaria sobre el uso de teléfonos celulares por parte de internos del Complejo San Felipe, el Servicio Penitenciario de Mendoza inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las primeras medidas, los internos que aparecen en el video fueron identificados y se realizaron requisas en el pabellón donde se encuentran alojados. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron cinco teléfonos celulares y comenzaron actuaciones contra los involucrados.

La investigación continuará para determinar cómo ingresaron los dispositivos al establecimiento penitenciario y si existieron otras personas vinculadas al ingreso irregular de los equipos.

La prohibición de celulares y el nuevo sistema de control penitenciario

Desde diciembre de 2023, la tenencia de teléfonos celulares está prohibida en todos los establecimientos penitenciarios de Mendoza. Según informaron desde el Servicio Penitenciario, la medida formó parte de una política de seguridad destinada a reforzar los controles dentro de las unidades carcelarias.

Luego de las instancias judiciales correspondientes, en abril de 2025 comenzó la implementación del Sistema Único de Control Penitenciario, un esquema que modernizó las comunicaciones internas mediante tecnología TETRA y fortaleció los mecanismos de trazabilidad y supervisión del personal y los procedimientos.

En el marco de esta política, se intensificaron las requisas mediante el grupo FORMA y se incorporaron más de 300 cámaras de videovigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios. Desde el Gobierno provincial indicaron que estas herramientas buscan mejorar el control interno y brindar mayor protección al personal penitenciario frente a situaciones de extorsión, presiones o posibles irregularidades.

Avanza un sistema para detectar y bloquear líneas telefónicas

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad y Justicia trabaja en la implementación de un sistema de inhibición selectiva de comunicaciones, una tecnología que permitirá detectar líneas telefónicas activas, realizar auditorías permanentes y gestionar, junto al ENACOM y las empresas de telefonía móvil, el bloqueo y la baja de números identificados.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó en 2024 la prohibición del uso de celulares en las cárceles provinciales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El objetivo del sistema será facilitar los procedimientos judiciales dentro de los establecimientos penitenciarios sin afectar las comunicaciones del entorno de las cárceles. Además, la segunda etapa del plan contempla la incorporación de equipos Body Scan para reforzar los controles de ingreso de personas y agilizar el acceso de familiares, junto con sistemas de inhibición fija destinados a sectores donde se alojan internos de alto perfil.

La investigación por el video continúa y las autoridades buscan establecer el origen de los celulares secuestrados y si hubo más personas involucradas en su ingreso al Complejo San Felipe.